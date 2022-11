Erkenschwick souverän - Hamm und Haltern punkten dreifach im Keller Am 13. Spieltag der Westfalenliga 1 durfte Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick die Anzahl der Spiele gegenüber dem spielfreien Verfolger SC Peckeloh gerade rücken.

Im Mittelfeld bleibt der FC Preußen Espelkamp hängen, der unter der Woche den Vertrag mit Coach Andreas Brandwein bis 2024 verlängert hat . Beim SV Rödinghausen II setzte es in Unterzahl eine 2:3-Last-Minute-Niederlage . Die Regionalliga-Reserve hat sich mit dem dritten Sieg in Folge in das gesicherte Mittelfeld katapultiert und rangiert nur noch zwei Punkte hinter den Preußen.

Der SC Peckeloh blieb aufgrund seines Polsters auf Platz 2, hat aber jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Lüner SV, der in der Schlussviertelstunde einen 1:2-Rückstand gegen Schlusslicht SV RW Deuten drehte. Routinier Nico Berghorst traf in der Nachspielzeit zum 3:2-Heimsieg.

Der 13. Spieltag im Überblick:

Hammer SpVg – Westfalia Kinderhaus 3:2

Hammer SpVg: Thorben Beckmann, Patrick Nemec, Patrick Schmidt (88. Jannik Guhse), Sebastian Stroemer, Tim Breuer, Anil Saraman (80. Ismail Icen), Julius Woitaschek (90. Zivko Radojcic), Mika Oxe, Talha Temur (66. Denizhan Yazici), Louis Hein, David Loheider (77. Dario Markovski) - Trainer: Holger Wortmann

Westfalia Kinderhaus: Tim Siegemeyer, Florian Graberg, Malte Wesberg (76. Julian Horstmann), Daniel Schürmann (62. Nelson Odinks Peters), Airton Pereira de Brito Junior, Felix Bela Ritter, Fabian Witt, Kevin Schöneberg, Luis Jan Haverland, Jendrik Witt (69. Niels Lautenbach), Montasar Hammami - Trainer: Holger Möllers

Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 182

Tore: 1:0 David Loheider (45.), 1:1 Jendrik Witt (58.), 2:1 Julius Woitaschek (59.), 3:1 Julius Woitaschek (74.), 3:2 Niels Lautenbach (90.+1)



TuS 05 Sinsen – SC Verl II 0:3

TuS 05 Sinsen: Tom Richert, Torben Kranz, Linus Waldner, Noah Karthaus, Semih Gülsoy, Alexander Zuk, Ioannis Orkas (85. Boban Georgiev), Nils Viefhaus (76. Linus Adlung), Gerard Lubkoll (81. Sadik Emre Akgül), Dženan Mučić (81. Felix Voß), Pascal Stock (62. Damian Andreas Delowetz) - Trainer: Timo Koschollek

SC Verl II: Tim Matuschewsky, Giulien Kaps (76. Umut Uyanik), Levin Borgmeier, Erik Peters, Moritz Lamkemeyer, Tristan Alexander Schubert, Alex Wall, Can Yilmaz (65. Lennart Wehmhöner), Mateo Biondic (77. David Dören), Koray Dag (77. Sekuo Eickholt), Nikolas Korniyenko (76. Radu Nicolae Prepelita) - Trainer: Przemek Czapp

Schiedsrichter: Thorsten Milde () - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Koray Dag (11.), 0:2 Nikolas Korniyenko (39.), 0:3 Mateo Biondic (72.)



Lüner SV – SV Rot-Weiß Deuten 3:2

Lüner SV: Azmir Alisic, Kevin Mattes (85. Anjo Wilmanns), Wilhelm Sassenberg, Robin Rosowski (79. Daniel Mikuljanac), Berdan Aydin (64. Sebastian Hahne), Matthias Drees, Milan Sekulic, Enis Delija, Nico Berghorst (90. Luca Christopher Hildebrandt), Ünal Kurtulus, Marcel Reichwein (90. Lukas Abufaiad Mertens) - Trainer: Axel Schmeing

SV Rot-Weiß Deuten: Ben Jakob Zulechner, Dirk Jasmund (79. Niklas Pohlhuis), Till Goeke, Maurice Rottenberg, Robin Pötter, Nils Falkenstein (60. Moritz Noetzel), Hendrik Christian Löbler, Philipp Marco Jedlicka (67. Kieron Ihnen), Alexander Lakstankin (90. Alexander Ntinas), Jonas Goeke, Evgenij Lakstankin - Trainer: Markus Falkenstein - Trainer: Marek Swiatkowski

Schiedsrichter: Christoph Michels () - Zuschauer: 95

Tore: 0:1 Jonas Goeke (22.), 1:1 Enis Delija (67. Foulelfmeter), 1:2 Evgenij Lakstankin (74.), 2:2 Marcel Reichwein (76.), 3:2 Nico Berghorst (90.+2)



SV Mesum – TuS Hiltrup 2:2

SV Mesum: Max Schmalz, Tobias Göttlich, Luca Schweder, Milan Hartke, Julian Wolf, Christian Biermann, Philip Grewe, Christopher Strotmann, Marvin Egbers (87. Tobias Guthardt), Omar Guetat (77. Elias Strotmann), Kevin Ostendorf (68. Luca Bültel) - Trainer: Marcel Langenstroer

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Lars Finkelmann, Yakup Kilinc, Daniel Mladenovic (67. Arne Stegt), Edgar Krieger, Nils Kisker, Alexander Gockel, Akil Cömcü, Stan Schubert (77. Robin Schwick), Luca Marco De Angelis (90. Moritz Revermann), Nils Johannknecht (90. Francesco Pannucci) - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Simon Knappe () - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Akil Cömcü (18.), 1:1 Christopher Strotmann (30.), 2:1 Marvin Egbers (65.), 2:2 Alexander Gockel (78.)



SV Rödinghausen II – Preußen Espelkamp 3:2

SV Rödinghausen II: Nik Jonas Deubel, Janis Büscher (87. Marijo Pavlovic), Paul Henning, Tom Fuhrmann, Paul Danner, Berkant Güner, Mattis Rohlfing (79. Noah Köse), Tolga Dogan (58. Jan Bach), Fynn Hagen Rausch-Bönki (30. Max Kamann), Nico Tübing (58. Fynn Mewes), Soufian Kaba - Trainer: Björn Hollenberg

Preußen Espelkamp: Nino vom Hofe, Orkun Tosun, Julian Stöckner, Michael Wessel, Lennart Madroch, Justin-Marc Manske (75. Dominic Schmidt), Semir Ucar, Rene Freimuth (46. Faton Islamaj), Riad Stublla (89. Jarno Kassebaum), Stefan Langemann, Lino Salle - Trainer: Andreas Brandwein

Schiedsrichter: Torsten Salomon () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Soufian Kaba (13.), 2:0 Tolga Dogan (22.), 2:1 Faton Islamaj (58.), 2:2 Stefan Langemann (67.), 3:2 Berkant Güner (90.)

Gelb-Rote Karte: Tosun (78., Espelkamp)

TuS Haltern am See – Borussia Emsdetten 2:0

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Max Michalak, Patrick Brinkert, Nils Bartke, Niyazi Baysan (85. Florian Abendroth), Marcel Klakus, Paul Keller (90. Lennart Rademacher), Vangjel Frashëri, Lorenz Niedrig (77. Tim Schemmer), Alexander Bilski (67. Marcio De-Oliveira-Costa), Peter Elbers (88. Florian Trachternach) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Moritz Uphoff, Kevin Torka (46. Kevin Mantahari Meise), Hendrik Ohde, Felix Hinterding (46. Henrik Möllers), Tom Holöchter, Henrik Laumann (46. Marius Klöpper), Vincent Schulte (82. Paul Wilhelm Quibeldey), Mats Hagel, Kevin Hagemann (60. Eduard Wegmann), Nick Wedi - Trainer: Hans-Dieter Jürgens

Schiedsrichter: Tristan Eppelt () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leonhard Backmann-Stockhofe (4.), 2:0 Marcel Klakus (90.+1)

Rote Karte: Quibeldey (90., Notbremse, Emsdetten)



SpVgg Erkenschwick – DJK Grün-Weiß Nottuln 2:0

SpVgg Erkenschwick: Florian Gabisch, Christian Warnat (90. Dennis Weßendorf), Dzenan Pilica, Enes Oguz Timur Schick, Christoph Kasak, Nico Pulver, Nils Eisen, Jan-Philipp Binias, Moritz Isensee (89. Arian Phil Schuwirth), Philip Breilmann, Stefan Oerterer - Trainer: Magnus Niemöller

DJK Grün-Weiß Nottuln: Malte Wilmsen, Josse Gerick, Maximilian Wenning, Dickens Toka, Friedrich Schultewolter, Felix Hesker (70. Henning Klaus), Fabian Schöne, Jens Böckmann (63. Christian Messing), Daniel Feldkamp, Semih Daglar, Oliver Leifken (76. Lennart van Deenen) - Trainer: Roland Westers

Schiedsrichter: Nick Schitzik () - Zuschauer: 203

Tore: 1:0 Moritz Isensee (42.), 2:0 Stefan Oerterer (86.)