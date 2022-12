Erkenschwick mit Derbysieg - Peckeloh festigt Platz 2 Der 1. Spieltag der Rückrunde war gleichzeitig auch der Jahresabschluss in der Westfalenliga 1.

Beim TuS Haltern benötigte die SpVgg Erkenschwick über 50 Minuten bis zum ersten Torerfolg. Dieser war zudem auch noch umstritten, da nach einer Ecke von Stefan Oerterer der Ball irgendwie im Tor landete (53.). Die Seestädter sahen ein Foul an ihrem Torwart Ubeyd Güzel. Der Unparteiische Janik Stork trug im Spielbericht ein Eigentor des Keepers ein. Haltern hielt die Partie bis zu den Schlussminuten offen, echte Chancen blieben jedoch Fehlanzeige. Joker Arian Schuwirth sowie Torjäger Stefan Oerterer (mit Saisontor Nr. 17) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe (87./90.).

Der SC Peckeloh sicherte sich Platz 2 zur Winterpause durch einen souveränen 3:0-Erfolg beim neuen Schlusslicht TuS 05 Sinsen. Wie Erkenschwick gelang erst in der 55. Spielminute der Dosenöffner durch Tom Bauer. Und auch die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, so dass es bei vier Punkten Rückstand auf Erkenschwick bleibt.

Für den Drittplatzierten SC Verl II endete eine Serie von sieben Siegen in Folge, da gegen den TuS Hiltrup eine zweimalige Führung nicht reichte. Durch einen Doppelschlag (60./63.) drehten die Münsteraner die Partie zum 3:2-Auswärtssieg und verschafften sich selbst wichtige Punkte im Abstiegskampf. Verl hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf Peckeloh.

Der Lüner SV hat sich vorerst aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Der 1:2-Niederlage gegen Peckeloh folgte ein 1:1-Remis gegen den FC Preußen Espelkamp, das nur durch ein Strafstoßtor in der 77. Minute zustande kam.

Auf Platz 4, aber mit einer mehr absolvierten Partie, rückte der SV Mesum (2:0 gegen Borussia Emsdetten) vor. In das gesicherte Mittelfeld schob sich der SV Rödinghausen II durch einen klaren 4:0-Sieg gegen Westfalia Kinderhaus vor.

Im Tabellenkeller gab der SV RW Deuten die Rote Laterne an, dürfte aber nach dem 2:2-Remis gegen die Hammer SpVg damit hadern, dass es nicht noch zu einem Sieg gereicht hat. Nach langer Verletzungsunterbrechung in der 1. Halbzeit kam Deuten kurz vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer, verschoss aber in der 77. Minute einen Foulelfmeter, so dass es nur noch zum späten Ausgleich (88.) reichte. Am Ende aber ein gerechtes Ergebnis, da Hamm zunächst die bessere Mannschaft war und ihrerseits verpasste, die Partie zu entscheiden.