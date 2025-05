Erkenschwick holt erfahrenen Mittelfeldmann Marius Lackmann

Die Spielvereinigung Erkenschwick treibt die personellen Planungen für die kommende Spielzeit in der Oberliga Westfalen weiter voran. Mit Marius Lackmann hat sich der Klub die Dienste eines routinierten Spielers gesichert, der ab Sommer das zentrale Mittelfeld stabilisieren soll.

„Marius Lackmann wird mit seiner Erfahrung, seiner taktischen Disziplin und seinem Einsatz im zentralen Mittelfeld eine wichtige Verstärkung für unser Team darstellen“, heißt es auf dem Vereins-Facebook-Account.

Die Verantwortlichen der SpVgg sind überzeugt, dass der Neuzugang eine tragende Rolle in der kommenden Saison einnehmen kann. „Wir sind überzeugt, dass er einen entscheidenden Beitrag zu unseren Zielen in der kommenden Spielzeit leisten wird“, so die Mitteilung weiter.