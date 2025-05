Erkenschwick gerettet - Lippstadt und Ahlen mit Last-Minute-Siegen

Zweimal führte Concordia Wiemelhausen beim SV Schermbeck und glich sogar zum 3:3 aus, ging letztlich aber doch als Verlierer vom Platz und steigt direkt wieder in die Westfalenliga an.

Diesen hat der ASC 09 Dortmund nun über die Oberliga eingestielt und macht damit im Kreispokal Dortmund einen Platz frei. A-Ligist BW Alstedde und Landesligist VfR Sölde dürfen sich freuen und werden einen Westfalenpokal-Platz unter sich ausspielen. Mit dem 3:2-Erfolg beim 1. FC Gievenbeck kommt der ASC dem Titel "Best of the rest" auf Platz 3 näher.

Die restlichen Partien kann man fast schon als "Freundschaftsspiele" beschreiben. Dementsprechend fielen die Ergebnisse teilweise aus. Der SC Preußen Münster II deklassierte den TuS Ennepetal mit 5:0. Der SC Verl II zeigte eine indiskutable Leistung und ging zuhause gegen die SpVgg Vreden mit 0:6 unter. RW Ahlen bezwang Victoria Clarholz durch einen Last-Minute-Treffer.

In einer vorgezogenen Partie gewann die SG Wattenscheid 09 am Samstagnachmittag vor 900 Zuschauern das Derby gegen den VfL Bochum II mit 1:0. Die Reserve des Bundesliga-Absteigers war bekanntlich schon am vergangenen Mittwoch "auf der Couch" in die Regionalliga aufgestiegen.

Die Partien des 35. Spieltags:



Rot Weiss Ahlen: Lukas Krekeler, Tim Breuer, Bruno Soares, Dominik Burghard (28. Mika Kruphölter), Emanuel De Lemos, Hakan Sezer, Murat Keskinkilic (77. Fabian Holthaus), Bajrush Osmani (56. Emro Curic), Luis-Felipe Monteiro, Davin Wöstmann (84. Kadir Kosar), Marvin Pourié - Trainer: Luka Tankulic

Victoria Clarholz: Nils Hahne, Steffen Brück, Markus Baum (62. Lazar Kahraman), Julian Linnemann, Leon van der Veen (77. Erik Bienek), Julius Max Wiedemann, Samy Benmbarek, Sergio Baris Gucciardo, Can Yilmaz, Arian Papenfort (77. Henri Kleine), Rene Michen (68. Marco Pollmann) - Trainer: Christian Lichte

Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 508

Tore: 0:1 Sergio Baris Gucciardo (21.), 1:1 Emro Curic (71.), 2:1 Emanuel De Lemos (90.+2) Heute, 16:00 Uhr SC Verl SC Verl II SpVgg Vreden SpVgg Vreden 0 6 Abpfiff SC Verl II – SpVgg Vreden 0:6

SC Verl II: Fabian Pekruhl, Tufan Ucar, Giulien Kaps, Christopher Rasper, Adrian Nezir (46. Nikolas Korniyenko), Sekou Eickholt, Erik Peters (69. David Haxhibeqiri), Efe Tirpan (46. Furkan Yilmaz), Carl Julius Rüger (46. Konstantinos Keissoglou), Lian Vega Zambrano, Isaak Nwachukwu - Trainer: Przemek Czapp

SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt (64. Niklas Niehuis), Kilian Heisterkamp (75. Felix Wobbe), Romario Wiesweg (75. Kevin Husha), Jannik Enning, Dennis Wüpping, Martin Sinner, Lars Bleker (46. Matteo Anton Geesink), Leon Kondring, Maximilian Hinkelmann (80. Bugra Günes), Julius Gerster - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 47

Tore: 0:1 Maximilian Hinkelmann (11.), 0:2 Kilian Heisterkamp (13. Foulelfmeter), 0:3 Maximilian Hinkelmann (34.), 0:4 Julius Gerster (45.+2), 0:5 Maximilian Hinkelmann (59.), 0:6 Kevin Husha (89.)

Gelb-Rote Karte: Verl II (64.) Heute, 15:00 Uhr SC Preußen Münster SC Preußen Münster II TuS Ennepetal TuS Ennepetal 5 0 Abpfiff

SC Preußen Münster II: Luis Ackermann, Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Noah Kloth, Suat Fajic (77. Ben Matteo Wolf), Melih Sayin (70. Lenny Oliveira), Tidiane Gueye (61. Francesco Di Pierro), Mikail Demirhan, Till Hausotter, Arbnor Hoti (61. Marlon Schmitz), Marvin Schulz (61. Luca Steinfeldt)

TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Abdullah El Youbari, Linus Johann Bernhard Frölich, Christian Antwi-Adjej (82. Joshua Tollas), Patrick Polk (37. Ramin Roodbareki Shabani), Robin Gallus, Lilian-Gabriel Reyes Mellado (61. Stanley Antwi-Adjej), Cedrick Hupka, Duje Goles (82. Eli Benjamin Pinner), Christoph van der Heusen, Eric Yahkem - Trainer: Sebastian Westerhoff

Schiedsrichter: Annika Kost (Schwerte) - Zuschauer: 68

SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Joel Amadi, Maurice Buckesfeld, Justus Meier, Fatih Ufuk, Maximilian Franke (83. Seungyoung Lee), Hasan Dere, Nico Jan Böll (79. Nils Köhler), Iker Luis Kohl, Gerrit Kaiser (79. Marcello Romano), Louis Neugebauer (79. Samet Coskun) - Trainer: Felix Bechtold

SG Finnentrop/Bamenohl: Edwin Morasch, Christopher Hennes, Elias Valentin Butzkamm, Melvin Musangu, Marcel Becker, Daniel Tews, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Marten Schelle (79. Robin Klaas), Erik Dier (70. Finn Laurin Kremer), Johannes Thiemann (83. Eren Albayrak) - Trainer: Jonas Ermes

Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 305

SV Schermbeck: Sebastian Speen, Marius Lackmann, Yannick Babo, Andreas Ovelhey (88. Marlon Baran Feldmann), Lennart Bollenberg, Felix Mensing, Gabriel Cavar, Mustafa Gürpinar (59. Kevin Schacht), Eren Özat (90. Jonas Erwig-Drüppel), Bilal Akhal (59. Fabrizio Giuseppe Fili), Timur Karagülmez (85. Aaron Kloth) - Trainer: Engin Yavuzaslan

Concordia Wiemelhausen: Jan Kelch, Hakan Safa Tüysüz, Armel-Aurel Nkam, Nicolas Hoffmann (90. Johannes Stang), Moritz Müller, Adrian Delmoni, Leon Franke (62. Jongmin Park), Atakan Uzunbas (88. Yannik Kellner), Fatih Öztürk, Eduardo Hiller (76. Michel Post), Ibrahim Lahchaychi (88. Dario Habelok) - Trainer: Hamza El Hamdi

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 93

Westfalia Rhynern: Marcel-Maik Brylka, Jan Kleine (75. Lukas Wulf), Michael Wiese (46. Emre Coskun), Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma, Julius Woitaschek, Mergim Deljiu (84. Patrick Franke), Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod (78. Justin Braun), Lennard Kleine (75. Wladimir Wagner) - Trainer: Alexander Bruchhage

Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann (68. Pierre Miguel De Faria Alves Pinto), Adrian Wanner, Ben Christian Wittenbernds, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Mick Schüttpelz (74. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj (84. Noah Kosthorst), Tugay Gündoğan, Montasar Hammami (68. Adrian Knüver), Bennet van den Berg (68. Luca Ehler) - Trainer: Christian Hebbeler

Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 169

