Erkelenzer Moral wird mit einem Punkt belohnt

Doch der Vorletzte steckte nicht auf und stellte durch Metehan Baris Bay den Anschluss wieder her (82.). Der SVK machte in der Folge den Sack nicht zu. Das hatte Folgen. Hinten konnte der Ball nicht geklärt werden, was Marcel Merten zum 3:3 nutzte (89.). In der fünfminütigen Nachspielzeit gelang Kurdistan Düren zwar noch ein Treffer, der aber wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de