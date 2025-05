Erkelenzer Abstieg ist besiegelt

Vor allem in der Anfangsphase liefen die Erkelenzer den agilen Gäste meist nur hinterher. Es fehlte dann auch noch die nötige Grundschnelligkeit, die es für die Landesliga braucht. Aber das weiß man wohl bei den Verantwortlichen des Sportclub auch und ist für eine Rückkehr in die Bezirksliga bereits gewappnet.

Vielleicht wäre es anders gelaufen, hätte René Louis für Erkelenz seine Riesentorchance genutzt, als er in der 10. Minute alleine auf Gästekeeper Felix Schaffner zulief, dann aber mit einem Flachschuss an diesem scheiterte. Da hatten die Gäste auf der anderen Seite mehr zu bieten und nutzten ihre Chancen auch. So in der 18. Minute Janik Morillo-Torres, dem mit einem Schrägschuss von der rechten Seite das 1:0 gelang – derweil die erste echte Annäherung ans Erkelenzer Tor – und nur zwei Minuten später hieß es gar 0:2, als der wieselflinke linke Außenstürmer Joel Zolana per Direktabnahme traf. Bei beiden Gegentoren war der Erkelenzer Keeper Jacomo Patza chancenlos. Ein durchaus mögliches 0:3 verhinderte er dann nach einer halben Stunde, als er gegen Janik Morillo-Torres gut parierte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter André Geldner hatte dann auch Erkelenz noch einen guten Abschluss. Nachwuchsmann Jonas Keuter schoss allerdings übers Tor.

In der 47. Minute war dann der 09er-Torwart Patza erneut auf dem Posten, klärte gegen Peschs Angreifer Joel Zolana. Nach einigen personellen Wechseln und Umstellungen von Trainer Pascal Thora, wurde dann endlich auch der heimische SC wach, fing entschlossener in die Zweikämpfe und hatte auch Torchancen: So nach einer Ecke von rechts, als Jonas Keuter mit dem Kopf aber noch am Gästetor vorbei zielte.