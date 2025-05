Erkelenz: Welche Trainerwechsel hatten Erfolg?

Trainerwechsel können im Sport aus verschiedenen Gründen stattfinden. Oft ist es der letzte Ausweg, den ein Verein sieht, wenn es sportlich nicht läuft und eine kriselnde Mannschaft wieder auf Kurs gebracht werden soll. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Coach von sich aus geht, wofür es ebenfalls verschiedene Beweggründe gibt. Wir haben einen Blick darauf geworfen, welcher Verein in der Region während der laufenden Saison seinen Trainer gewechselt hat – und: ob dies überhaupt einen Effekt hatte.

Der A-Ligist war in der Winterpause gezwungen, zur Rückrunde einen neuen Trainer zu finden, weil Nils Brandt nach über fünf erfolgreichen Jahren an der Gronewaldstraße einem Angebot von Germania Hilfarth aus der Bezirksliga folgte und Millich verließ. Die Trennung verlief sauber und Brandt hinterließ eine Mannschaft, die auf Platz fünf der Tabelle stand. Zur Rückrunde übernahmen Roy Mühlenberg und Kevin Rapp das Team als Spielertrainer. Seither holte der SV 19 Punkte in zehn Spielen, davon zuletzt drei Siege, die immerhin aktuell Platz drei einbringen. Der ungewollte Trainerwechsel hat also keinen sportlichen Knick gebracht, sondern die solide Saison der Millicher fortgesetzt.

Nachdem Trainer Dirk Valley nach Ablauf der vorigen Saison beim A-Ligisten Germania Kückhoven aufhörte und zudem einige wichtige Akteure den Verein verließen, wollten die Verantwortlichen einen „Neu-Aufbau“ mit Kevin Fox als Spielertrainer angehen. Nachdem die Germania nur vier Punkte aus der Hinrunde mitnehmen konnte, trat Fox im Winter als Trainer zurück. Für die Mission Klassenerhalt kam zur Rückrunde Daniel Fliegen, der zuvor den Gladbacher A-Ligisten FC Wickrathhahn trainiert hatte. Obwohl der Abstieg für die Germania wohl nicht mehr zu vermeiden sein wird, holte die Mannschaft in der Rückrunde immerhin schon drei Siege und trat zumeist deutlich engagierter auf. Der Trainerwechsel zeigte also einen zarten, positiven Effekt. Mit zehn aufzuholenden Punkten zur Nichtabstiegszone in fünf verbleibenden Liga-Spielen ist das Ziel Klassenerhalt aber beinahe unmöglich zu erreichen. Ein solches Unterfangen wäre aber für wohl fast jeden Trainer eine kaum machbare Mammutaufgabe gewesen.

Germania Hilfarth

Der Bezirksliga-Aufsteiger Germania ging mit Hüseyin Bozkurt als Trainer in die Saison. Nach der Hinrunde stand die Germania mit 18 Zählern auf Rang elf und hatte bereits sieben Niederlagen kassiert. Dem Anspruch der Germania, einen Durchmarsch in die Landesliga zu starten, hinkte man weit hinterher. Im Winter kam als Nils Brandt von Millich und folglich ging in der Rückrunde noch kein Spiel verloren. Die Germania ist nach zuletzt sieben Siege in Folge die zweitbeste Rückrundenmannschaft der Bezirksliga nach den Sportfreunden Uevekoven und belegt inzwischen Rang vier der Tabelle. Ein Aufwärtstrend ist also nicht zu verkennen und der Trainerwechsel hat den gewünschten Effekt gehabt. Bozkurt übernimmt derweil in der kommenden Saison Dynamo Erkelenz in der A-Liga als Trainer.

SV Waldenrath/Straeten

Nach 18 Spieltagen trennte sich der SV Waldenrath/Straeten von Übungsleiterleiter Evren Kocak, nachdem die Mannschaft die Abstiegszone nie wirklich verlassen konnte. Seit sechs Spielen steht nun Michel Noethlichs am Ruder, und er begann furios mit drei Siegen. Zuletzt folgten aber drei Niederlagen am Stück, so dass in Waldenrath immer noch um die Klasse gekämpft wird. Der Erfolg oder Misserfolg Noethlichs wird nur daran zu bemessen sein, ob die Heinsberger die Klasse halten.

SV Helpenstein

Auch Landesligist SV Helpenstein ist noch vom Abstieg bedroht, steht aktuell nur einen Punkt über dem roten Strich steht. Zu Beginn der Saison trainierte Timo Rheindorf noch den SV, er war aus dem Jugendbereich des FC Wegberg-Beeck gekommen. Nachdem der Mannschaft in der Hinrunde lediglich ein Sieg gelang und man in der Winterpause auf dem ersten Abstiegsplatz 14 stand, setzte man beim Fusionsclub fortan auf Tim Neubauer als neuen Trainer. Er wechselte von seinem Heimatverein Grün-Weiß Karken her. In elf Spielen holte Helpenstein nun immerhin 15 Punkte und muss für den Klassenerhalt weiter kräftig punkten. Die Trendwende ist aber geschafft unter Neubauer, Helpenstein hat den Ligaverbleib in eigener Hand und dem strauchelnden Verein neues Lebens eingehaucht.

Union Nettetal

Ein Blick in die erweiterte Region: Achteinhalb Jahre waren Trainer Andreas Schwan und Union Nettetal eine Einheit. Doch in dieser Spielzeit nahm diese Beziehung ein Ende: Im siebten Jahr der Oberliga-Zugehörigkeit steckte die Mannschaft tief im Tabellenkeller fest. Konsequenz: Schwan, der eigentlich erst im Sommer 2025 gehen wollte, gab bereits zum Jahresende 2024 sein Amt auf. Für ihn übernahm Kemal Kuc, der in Summe aber ebenso glücklos wie Vorgänger Schwan blieb. Zwar gewann Nettetal zwischenzeitlich drei Spiele in Serie, doch dieser Aufschwung kam zu spät, um den Klassenverbleib noch zu realisieren. Drei Spieltage vor Saisonendebeträgt der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz acht Zähler. Kuc hat die Mannschaft zwar stabilisiert, die sportliche Bilanz für Union bleibt in dieser Saison jedoch ernüchternd. Daran hat der Trainerwechsel kaum etwas geändert.