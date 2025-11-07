Erkelenz unaufhaltsam? – Brachelen und Würm-Lindern lauern Der 11. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt Topduelle und Tabellendruck im Keller. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Spitzenreiter Dynamo Erkelenz jagt den zehnten Sieg in Serie, während Brachelen und Würm-Lindern weiter Druck machen. Im Tabellenkeller kämpfen Karken, Geilenkirchen und Übach-Palenberg ums Überleben.

Tabellenführer gegen Sorgenkind – Karken droht der nächste Dämpfer Mit neun Siegen aus neun Spielen, 42 erzielten Toren und einer makellosen Bilanz ist der FC Dynamo Erkelenz das Maß aller Dinge in der Kreisliga A. Der Spitzenreiter empfängt nun das etwas geschwächte Grün-Weiß Karken, das mit sechs Punkten und 41 Gegentreffern auf Rang 15 steht – ein Duell, das auf dem Papier klar scheint.

Karken-Trainer Frank Lehnen spricht offen über die Misere seines Teams: „Nach dem schlechten Spiel gegen Geilenkirchen kam direkt gegen Rurich das nächste dazu. Wir sind wirklich in einer Abwärtsspirale gefangen. Jetzt folgt das Spiel gegen den überragenden Tabellenführer. Einen größeren Unterschied in der Formkurve kann es eigentlich im Moment nicht geben. Alles andere als eine klare Niederlage erwartet wohl keiner von uns. Von daher, ‚kein Problem‘.“ Dynamo wird alles daransetzen, die perfekte Serie auszubauen – Karken hingegen hofft, dass wenigstens der Ehrgeiz gegen den übermächtigen Gegner wieder aufflammt.

Würm-Lindern will gegen Schafhausen Wiedergutmachung Beide Teams trennen zehn Plätze und zwölf Punkte, doch Trainer Sean King warnt vor Leichtsinn: „Schafhausen ist ein guter Gegner, der wie im letzten Jahr in der Hinrunde noch nicht in den Tritt kommt. Da gilt es, sehr konzentriert und fokussiert zu bleiben. Ich halte Schafhausen nach wie vor für eine sehr gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz möchten wir zu Hause unsere Punkte behalten. Es wird eine schwere Aufgabe nach der letzten Niederlage. Ich gehe davon aus, dass sie auf Wiedergutmachung aus sind und alles geben werden, um bei uns zu punkten. Ich gehe davon aus, dass sie tief stehen werden und über Umschaltmomente lauern. Wenn wir wie zuletzt solche Situationen unterbinden können, sehe ich uns in einer guten Position, um drei Punkte einzufahren. Aber Vorsicht ist geboten!“ Ein Sieg würde Würm-Lindern punktgleich mit Brachelen halten – und den Druck auf Dynamo hochhalten.

Rurich in Form – Scherpenseel kämpft um Stabilität Rurich hat sich mit drei Siegen in Folge ins Mittelfeld vorgearbeitet, während Scherpenseel mit nur einem Sieg weiter tief im Tabellenkeller steckt. Gästetrainer Björn Hilberath fordert eine Reaktion: „Nach der verdienten Niederlage gegen Geilenkirchen wollen wir am Sonntag in Rurich wieder zurück in die Spur finden und weiter punkten. Rurich wird uns mit ordentlich Selbstvertrauen empfangen durch die drei Siege am Stück – wir wissen, was da auf uns zukommt. Wichtig wird es sein, defensiv wieder kompakter zu sein und einfache Fehler zu vermeiden. Besonders die Lambertz-Brüder sind hervorzuheben bei Rurich, aber allgemein ist es eine sehr homogene Mannschaft. Wir wollen aber unbedingt punkten und werden alles dafür geben auf dem Platz.“ Rurich geht mit Selbstvertrauen in die Partie, Scherpenseel mit der Hoffnung auf einen Wendepunkt.

Dremmen gegen Golkrath – Verfolgerduell auf Augenhöhe Ein echtes Spitzenspiel der Verfolger: Dremmen (16 Punkte) empfängt Golkrath (17). Beide Mannschaften können mit einem Sieg näher an die Top Drei heranrücken. Golkraths Trainer Daniel Demming sieht seine Elf gut aufgestellt: „Unser Ziel für die restliche Hinrunde ist es, so viele Punkte wie möglich noch mitzunehmen. Wir werden auch gegen Dremmen weiter versuchen, für Überraschungen zu sorgen, und freuen uns mal wieder auf gute Platzverhältnisse, die es uns hoffentlich erlauben, unsere spielerische Qualität weiter zu zeigen.“