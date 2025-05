Erkelenz steigt aus der Landesliga ab

Verantwortlich für die eigene Niederlage war vor allem ein Glescher Doppelschlag: Janik Morillo-Torres und Joel Zolana brachten die Gäste in der 18. und 19. Minute in Führung. „Da pennen wir einfach“, bemängelte Thora. In der zweiten Halbzeit flachte die Partie extrem ab, bis Erkelenz in Person von Timon Grondowski in der 75. Minute den Anschlusstreffer erzielte. „Danach sind wir die bessere Mannschaft, können das 2:2 machen, auch weil Glesch nicht das Dritte macht“, verdeutlichte Thora.

