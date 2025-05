Erkelenz mit dem zweiten Sieg binnen fünf Tagen

Zur Pause führte seine Mannschaft mit 1:0, da Timon Grondowski einen Freistoß aus halbrechter Position direkt verwandelte (21.). Der FCD hatte zwar mehr Ballbesitz, aber zu wenig Spieltempo. Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich vergab Marcel Olschewski aus acht Metern. Nach der Pause wurde zunächst ein zweiter Treffer der Hausherren wegen Foulspiels nicht anerkannt. Da hatten die Gäste Glück, das schon bald aber verbraucht war.

Das 2:0 sollte nämlich noch folgen. Nach einem Eckstoß bugsierte Luca Bergstreiser den Ball ins eigene Netz (61.). Zu schnell aus Sicht der Hausherren kam Düren zum Anschlusstreffer in Person von Rade Kostadinov (63.). Ein Aufschwung der Gäste kam aber nicht auf, da sie wenig später in Unterzahl agieren mussten. Ayman Gassa sah nach einem Pressschlag die Gelb-Rote Karte (68.). In Überzahl kam die Heimelf noch zu zwei weiteren Treffer. Der eingewechselte Ali Farhat staubte nach einem Pfostentreffer zum 3:1 ab (76.).