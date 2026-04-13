Erkelenz marschiert weiter – Verfolgerduelle spitzen sich zu Würm-Lindern setzt Zeichen, Brachelen und Selfkant ohne Sieger. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Frenken

Am 22. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt Tabellenführer Erkelenz seine Ausnahmestellung, während dahinter wichtige Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf für Bewegung sorgen.

Souveräner Spitzenreiter lässt nichts anbrennen Der FC Dynamo Erkelenz (1.) bleibt auch im 21. Spiel ungeschlagen und besiegte den SV Breberen (5.) klar mit 4:0. Die Gastgeber bestimmten die Partie früh und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Breberen fand offensiv kaum statt und konnte dem Druck des Tabellenführers nicht standhalten. Mit nun 63 Punkten baut Erkelenz seine Ausnahmestellung weiter aus. Breberen bleibt trotz der Niederlage im oberen Tabellendrittel.

FC Dynamo Erkelenz – SV Breberen 4:0

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Brendan Schäfer, Aaron Post (75. Alexander Bechthold), Niklas Brunen, Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer, Armando Nakamura (87. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt

SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Mirko Scheufen, Eric von Heel (35. Marius Wienen), Leon Bienwald, Gianluca Janssen, Felix Senft, Marc Mevissen, Justin Frenken (75. Henrik Sentis), Maurice Winkens, Luis Damian Seferens

Tore: 1:0 Thomas Schmidt (21.), 2:0 Ron Manfred Elsermann (24.), 3:0 Thomas Schmidt (83.), 4:0 Niklas Brunen (90.)

Oberbruch rettet sich spät zum Sieg Der BC Oberbruch (11.) gewann ein intensives Kellerduell gegen den VfR Übach-Palenberg (15.) mit 3:2. Nach früher Führung verspielten die Gastgeber ihren Vorsprung zwischenzeitlich. Übach-Palenberg kämpfte sich zurück, musste jedoch kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer hinnehmen. Oberbruch verschafft sich damit etwas Luft nach unten. Für den VfR bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.