Erkelenz marschiert weiter – Verfolgerduelle spitzen sich zu

Am 22. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg festigt Tabellenführer Erkelenz seine Ausnahmestellung, während dahinter wichtige Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf für Bewegung sorgen.
Souveräner Spitzenreiter lässt nichts anbrennen
Der FC Dynamo Erkelenz (1.) bleibt auch im 21. Spiel ungeschlagen und besiegte den SV Breberen (5.) klar mit 4:0. Die Gastgeber bestimmten die Partie früh und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Breberen fand offensiv kaum statt und konnte dem Druck des Tabellenführers nicht standhalten. Mit nun 63 Punkten baut Erkelenz seine Ausnahmestellung weiter aus. Breberen bleibt trotz der Niederlage im oberen Tabellendrittel.
FC Dynamo Erkelenz – SV Breberen 4:0
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Brendan Schäfer, Aaron Post (75. Alexander Bechthold), Niklas Brunen, Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer, Armando Nakamura (87. Razvan Duma), Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Thomas Schmidt
SV Breberen: Lukas Welter, Henrik Schmidtchen, Mirko Scheufen, Eric von Heel (35. Marius Wienen), Leon Bienwald, Gianluca Janssen, Felix Senft, Marc Mevissen, Justin Frenken (75. Henrik Sentis), Maurice Winkens, Luis Damian Seferens
Tore: 1:0 Thomas Schmidt (21.), 2:0 Ron Manfred Elsermann (24.), 3:0 Thomas Schmidt (83.), 4:0 Niklas Brunen (90.)
Oberbruch rettet sich spät zum Sieg
Der BC Oberbruch (11.) gewann ein intensives Kellerduell gegen den VfR Übach-Palenberg (15.) mit 3:2. Nach früher Führung verspielten die Gastgeber ihren Vorsprung zwischenzeitlich. Übach-Palenberg kämpfte sich zurück, musste jedoch kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer hinnehmen. Oberbruch verschafft sich damit etwas Luft nach unten. Für den VfR bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.
BC Oberbruch – VfR Übach-Palenberg 3:2
BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, Max Driever, Leon Schneider, Valdrin Recica, Sandy Bock (90. Jeremy Diogo), Abass Gabriel Kudah Mansaray, Sebair Ljatifi (90. Kevin Richardt), Eric Leichtling (76. Eric Dos Santos Vieira), Maurice Seidel (90. Pedro San Jose Justo)
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Jannis Völker (46. Melih Sen-Sever), Yusuf Cetinkaya, Adrian Szkaradek, Onur Albayrak, Yunus Emre Türkmen, Riza Acar, Mert Sayin (59. Berat Gündüz), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna (68. Isa Türkmen)
Tore: 1:0 Sebair Ljatifi (5.), 2:0 Abass Gabriel Kudah Mansaray (40.), 2:1 Alessio Pinna (46.), 2:2 Tuncay Türkmen (83.), 3:2 Sebair Ljatifi (89.)
Schafhausen überrascht auswärts
Union Schafhausen II (12.) gewann beim SV Golkrath (10.) mit 2:0 und sammelt wichtige Punkte um aus der Abstiegszone zu bleiben. Die Gäste zeigten sich effizient und nutzten ihre Chancen konsequent. Golkrath fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive. Mit dem Sieg verschafft sich Schafhausen etwas Luft nach unten. Golkrath bleibt im engen Mittelfeld stecken.
SV Golkrath – Union Schafhausen II 0:2
SV Golkrath: Marc Michel, Simon Gawenda, Kai Oliver Engels, Christoph Husemann, Jan Gottschalk, Robin Demming, Timo Römers, Steffen Brodermanns, Mike Mertens, Niklas Wachtling, Noel Weyand
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Marcel Schmidt, Silas Schier, Eliah Frenken, Frederik Lenzen, Andre Schornstein (94. Michael Singh), Ruben Zacharias (79. Brandy Nzenze), Kai Franken, Matthias Gorka, Maik Römer, Elie-Paul Kataningi (52. Robin Pillath)
Tore: 0:1 Maik Römer (37.), 0:2 Maik Römer (90.+3)
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