Erkelenz makellos – Brachelen bleibt dran, Selfkant siegt spät

Die Kreisliga A Heinsberg bleibt fest in Erkelenzer Hand. Der souveräne Tabellenführer bleibt auch nach elf Spieltagen makellos, während die Konkurrenz kämpft, den Anschluss zu halten. Im Tabellenkeller verschärft sich der Druck auf die Aufsteiger.
Erkelenzer Offensivmaschine rollt weiter
Dynamo Erkelenz bleibt das Maß aller Dinge. Der Spitzenreiter fertigte Aufsteiger Karken souverän mit 5:1 ab und feierte den zehnten Sieg im zehnten Spiel. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kai Schmitz drehte der Tabellenführer nach der Pause auf und zeigte erneut seine offensive Wucht. Max Wessel und Armando Nakamura setzten die Akzente im zweiten Durchgang. Für Karken bleibt die Defensive das große Sorgenkind – 46 Gegentreffer sind Ligatiefstwert.
FC Dynamo Erkelenz – Grün-Weiß Karken 5:1
FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer (46. Thomas Schmidt), Muhammet Karpuz (72. Aaron Post), Niklas Brunen, Max Wessel, Viktor Bauer, Armando Nakamura, Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Timo Jacobi, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo, Christian Rongen, Kai Schmitz, Janik Coenen, Conner York Rolf Wagner, Younes El Abboubi, Leon Janssen
Tore: 1:0 Marios-Paraskevas Akrivos (34.), 1:1 Kai Schmitz (42.), 2:1 Thomas Schmidt (46.), 3:1 Max Wessel (57.), 4:1 Armando Nakamura (77.), 5:1 Ron Manfred Elsermann (90.)
Würm-Lindern behält in wildem Spiel die Oberhand
Die SG Union Würm-Lindern behauptet Rang drei in einem turbulenten Spiel gegen Schafhausen II. Trotz zweimaligem Ausgleich der Gäste sorgte Tim Janes mit einem Doppelpack in der Schlussphase für den Heimsieg. Union zeigte spielerisch erneut Klasse, offenbarte aber Schwächen in der Defensive. Schafhausen II stemmte sich mit Leidenschaft gegen die Niederlage, blieb am Ende jedoch ohne Punkte. Für Würm-Lindern war es der achte Sieg dieser Saison.
SG Union Würm-Lindern – Union Schafhausen II 4:3
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Tim Frahn (64. Calvin König), Nicolas Wypior, Eric Thevis (70. Benjamin Jansen), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Leon Rothkranz (63. Michael Thevis), Julian Herzog, Tim Janes, Jeremy Bessix (67. Felix Sebastian Jansen)
Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Lars Rütten, Silas Schier, Eliah Frenken (36. Paul Kohnen), Patryk Wiwaaryk, Andre Schornstein (87. Robin Pillath), Ruben Zacharias, Kai Franken, Leon Valicek, Maik Römer, Sven Kimuamu (74. Joda Nehen)
Tore: 1:0 Julian Herzog (31.), 1:1 Paul Kohnen (42.), 2:1 Tim Janes (48.), 2:2 Maik Römer (56. Foulelfmeter), 3:2 Jan-Niklas Janes (79. Handelfmeter), 4:2 Tim Janes (81.), 4:3 Maik Römer (86. Foulelfmeter)
Selfkant triumphiert spät im Verfolgerduell
In einem intensiven Duell der oberen Tabellenhälfte entschied der SC Selfkant die Partie erst in der Nachspielzeit. Tom Claßen traf zum umjubelten Siegtreffer, nachdem Breberen kurz vor Schluss per Elfmeter ausgeglichen hatte. Damit bleibt Selfkant mit 23 Punkten auf Rang vier in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Breberen verpasste den Sprung ins Mittelfeld und rangiert weiterhin auf Platz zehn.
SV Breberen – SC Selfkant 2:3
SV Breberen: Lukas Welter, Mirko Scheufen, Lukas Eidams, Marius Wienen, Marc Mevissen, Eric von Heel, Leon Bienwald (86. Henrik Sentis), Gianluca Janssen, Felix Senft, Justin Frenken (81. Paul Boylan), Maurice Winkens
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Martin Gerighausen (69. Jan Backes), Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Jan Kaumanns (81. Levi Maassen), Bram Loete, Kevin Pusch, Tim Bakker, Kian Ehlen (46. Tom Claßen), Gioele Vergossen, Zaki Rasuli (90. Yannick Nachbar)
Tore: 1:0 Eric von Heel (38.), 1:1 Gioele Vergossen (55.), 1:2 Bram Loete (61.), 2:2 Gianluca Janssen (88. Handelfmeter), 2:3 Tom Claßen (90.+2)
Golkrath feiert spektakulären Auswärtssieg
In einem mitreißenden Offensivspiel setzte sich Aufsteiger Golkrath beim Tabellensechsten Dremmen mit 5:3 durch. Nach wechselnder Führung entschieden die Gäste die Partie durch drei Treffer binnen 20 Minuten. Trainer Björn Hilberath hatte vorab ein „kämpferisches Spiel“ erwartet – und genau das bekamen die Zuschauer zu sehen. Dremmen kassierte damit die fünfte Saisonniederlage, während Golkrath den fünften Tabellenplatz festigt.
TuS Rheinland Dremmen – SV Golkrath 3:5
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Noah Kux (86. Mazir Said), Roberto Adriano Marchese, Marlon Kremer (72. Ange Benny Kossi), Shaibou Bambara, Tim Fensky, Soulaymane Sadiki, Sebastian Burylo (61. Sascha Schopphoven), Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya, Simon Hohnen
SV Golkrath: Florian Winkels, Simon Gawenda, Daniel Demming, Jonas Fontein, Christoph Husemann, Jan Gottschalk, Robin Demming, Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz, Niklas Gottwald, Niklas Wachtling
Tore: 0:1 Niklas Gottwald (17.), 0:2 Niklas Wachtling (20.), 1:2 Mats Winkens (42.), 2:2 Simon Hohnen (45.+2), 3:2 Mats Winkens (56.), 3:3 Jannik Karaskiwiecz (60.), 3:4 Simon Gawenda (68.), 3:5 Jan Gottschalk (79.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: