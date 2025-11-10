Erkelenz makellos – Brachelen bleibt dran, Selfkant siegt spät Am 11. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg unterstreicht Tabellenführer Dynamo Erkelenz seine Dominanz, während die Verfolger aus Brachelen, Würm-Lindern und Selfkant ebenfalls dreifach punkten. Am Tabellenende bleibt die Lage für Scherpenseel, Geilenkirchen und Karken weiter prekär. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Die Kreisliga A Heinsberg bleibt fest in Erkelenzer Hand. Der souveräne Tabellenführer bleibt auch nach elf Spieltagen makellos, während die Konkurrenz kämpft, den Anschluss zu halten. Im Tabellenkeller verschärft sich der Druck auf die Aufsteiger.

Erkelenzer Offensivmaschine rollt weiter Dynamo Erkelenz bleibt das Maß aller Dinge. Der Spitzenreiter fertigte Aufsteiger Karken souverän mit 5:1 ab und feierte den zehnten Sieg im zehnten Spiel. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kai Schmitz drehte der Tabellenführer nach der Pause auf und zeigte erneut seine offensive Wucht. Max Wessel und Armando Nakamura setzten die Akzente im zweiten Durchgang. Für Karken bleibt die Defensive das große Sorgenkind – 46 Gegentreffer sind Ligatiefstwert.

FC Dynamo Erkelenz – Grün-Weiß Karken 5:1

FC Dynamo Erkelenz: Dennis Feldhausen, Brendan Schäfer (46. Thomas Schmidt), Muhammet Karpuz (72. Aaron Post), Niklas Brunen, Max Wessel, Viktor Bauer, Armando Nakamura, Norman Post, Marios-Paraskevas Akrivos, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann

Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Timo Jacobi, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo, Christian Rongen, Kai Schmitz, Janik Coenen, Conner York Rolf Wagner, Younes El Abboubi, Leon Janssen

Tore: 1:0 Marios-Paraskevas Akrivos (34.), 1:1 Kai Schmitz (42.), 2:1 Thomas Schmidt (46.), 3:1 Max Wessel (57.), 4:1 Armando Nakamura (77.), 5:1 Ron Manfred Elsermann (90.)

Würm-Lindern behält in wildem Spiel die Oberhand Die SG Union Würm-Lindern behauptet Rang drei in einem turbulenten Spiel gegen Schafhausen II. Trotz zweimaligem Ausgleich der Gäste sorgte Tim Janes mit einem Doppelpack in der Schlussphase für den Heimsieg. Union zeigte spielerisch erneut Klasse, offenbarte aber Schwächen in der Defensive. Schafhausen II stemmte sich mit Leidenschaft gegen die Niederlage, blieb am Ende jedoch ohne Punkte. Für Würm-Lindern war es der achte Sieg dieser Saison.

SG Union Würm-Lindern – Union Schafhausen II 4:3

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Tim Frahn (64. Calvin König), Nicolas Wypior, Eric Thevis (70. Benjamin Jansen), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Leon Rothkranz (63. Michael Thevis), Julian Herzog, Tim Janes, Jeremy Bessix (67. Felix Sebastian Jansen)

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Lars Rütten, Silas Schier, Eliah Frenken (36. Paul Kohnen), Patryk Wiwaaryk, Andre Schornstein (87. Robin Pillath), Ruben Zacharias, Kai Franken, Leon Valicek, Maik Römer, Sven Kimuamu (74. Joda Nehen)

Tore: 1:0 Julian Herzog (31.), 1:1 Paul Kohnen (42.), 2:1 Tim Janes (48.), 2:2 Maik Römer (56. Foulelfmeter), 3:2 Jan-Niklas Janes (79. Handelfmeter), 4:2 Tim Janes (81.), 4:3 Maik Römer (86. Foulelfmeter) Selfkant triumphiert spät im Verfolgerduell In einem intensiven Duell der oberen Tabellenhälfte entschied der SC Selfkant die Partie erst in der Nachspielzeit. Tom Claßen traf zum umjubelten Siegtreffer, nachdem Breberen kurz vor Schluss per Elfmeter ausgeglichen hatte. Damit bleibt Selfkant mit 23 Punkten auf Rang vier in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Breberen verpasste den Sprung ins Mittelfeld und rangiert weiterhin auf Platz zehn.