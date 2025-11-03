– Foto: Miriam Senft

Erkelenz gnadenlos – Brachelen und Würm-Lindern im Gleichschritt Kreisliga A Heinsberg: Tabellenführer Dynamo Erkelenz feiert zweistelligen Sieg – Golkrath und Selfkant bleiben oben dran. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Am 10. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg untermauert Dynamo Erkelenz seine Ausnahmestellung mit einem Kantersieg. Auch die Verfolger aus Brachelen und Würm-Lindern bleiben souverän. Unten kämpfen Karken, Übach-Palenberg und Geilenkirchen weiter um den Anschluss.

Erkelenz zerlegt den Aufsteiger Der Tabellenführer ließ dem Schlusslicht keine Chance und feierte den neunten Sieg im neunten Spiel. Nach kurzzeitigem 2:2-Zwischenstand drehte Dynamo auf und traf nahezu im Minutentakt. Dreifachtorschütze Muhammet Karpuz und Doppelpacker Thomas Schmidt führten das Team zum zweistelligen Erfolg. Übach-Palenberg bleibt nach der deutlichen Niederlage Tabellenletzter und wartet weiter auf Punkte in der Fremde.

FC Dynamo Erkelenz – VfR Übach-Palenberg 10:2

FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Muhammet Karpuz, Niklas Brunen (51. Brendan Schäfer), Max Wessel, Viktor Bauer (56. Marios-Paraskevas Akrivos), Armando Nakamura, Norman Post, Thomas Schmidt, Batin Bozkurt (68. Razvan Duma), Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold (68. Aaron Post)

VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Baran Durman (53. Jannis Völker), Dalin Acar, Serhat Kabadayi, Ertugrul Kabadayi, Christopher Olujimi, Ufuk Düven (53. Mustafa Saglam), Onur Albayrak, Hüseyin Can Balik (53. Yunus Emre Türkmen), Alessio Pinna, Riza Acar (36. Connor Streifels)

Tore: 0:1 Alessio Pinna (18.), 1:1 Viktor Bauer (20.), 2:1 Muhammet Karpuz (23. Foulelfmeter), 2:2 Onur Albayrak (40.), 3:2 Thomas Schmidt (45.+5), 4:2 Thomas Schmidt (49.), 5:2 Batin Bozkurt (51.), 6:2 Marios-Paraskevas Akrivos (59.), 7:2 Muhammet Karpuz (75.), 8:2 Muhammet Karpuz (78.), 9:2 Max Wessel (79.), 10:2 Marios-Paraskevas Akrivos (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Muhammet Karpuz (FC Dynamo Erkelenz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mustafa Aydin (22.). Armando Nakamura (FC Dynamo Erkelenz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mustafa Aydin (82.).

Würm-Lindern bleibt Brachelen auf den Fersen Die SG Union Würm-Lindern bleibt durch einen späten Doppelschlag im Rennen um die Spitzenplätze. Thevis und Janes trafen in den Schlussminuten gegen kämpferische Oberbrucher. Trotz verschossenem Elfmeter kurz vor der Pause blieb der Favorit geduldig und effektiv. Würm-Lindern zieht damit punktgleich mit Brachelen auf Platz drei.

BC Oberbruch – SG Union Würm-Lindern 0:2

BC Oberbruch: Kai Lausberg, Patrick Ajani, Chris Mevißen, David Eduardo Madeira, Janosch Handanović (87. Jeremy Diogo), Abdoulie Cham (73. Leopold Djon), Leon Schneider, Valdrin Recica, Abass Gabriel Kudah Mansaray, Eric Leichtling (73. Umut Sevim), Maurice Seidel

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Nicolas Wypior, Eric Thevis, Benjamin Jansen (73. Michael Thevis), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth (59. Marc Röhlen), Leon Rothkranz, Julian Herzog (87. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes

Tore: 0:1 Michael Thevis (83.), 0:2 Jan-Niklas Janes (89.)

Besondere Vorkommnisse: Jan-Niklas Janes (SG Union Würm-Lindern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kai Lausberg (44.). Karaskiwiecz dreifach – Golkrath klettert weiter Dank eines Dreierpacks von Jannik Karaskiwiecz siegte Aufsteiger Golkrath souverän und untermauerte seine starke Saisonleistung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss von Nassir Laziz blieb das Heimteam spielbestimmend und brachte den Sieg souverän über die Zeit. Millich dagegen rutscht in die untere Tabellenhälfte.