Erkelenz gibt Sieg noch aus der Hand

In der recht leidenschaftlich geführten Partie ging das Team von Trainer Pascal Thora mit 1:0 (49.) durch Niklas Grimble in Führung. Die Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg in Folge bekamen Nahrung, als Mats Kleinen für die Heimmannschaft nur vier Minuten später per Kopfball das 2:0 vorlegte.

Aber Teveren kam zurück. Mit seinem dritten Saisontreffer schaffte Tahrek Bako nur zwei Minuten später (55.) den Anschlusstreffer. Die nun immer stärker werdenden Gäste erhielten den Lohn in der 79. Minute. Da war Jannik Perske zur Stelle und sicherte den Heidekickern mit seinem Tor den 29. Punkt. Der eingewechselte Torschütze war gerade 14 Minuten im Spiel. Der Abstand zu einem Abstiegsplatz beträgt für den abgestiegenen Mittelrheinligisten Teveren nunmehr fünf Zähler.