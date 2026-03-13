Erkelenz gegen Würm: Gipfeltreffen zum Frühlingsauftakt Der 19. Spieltag bringt ein Spitzenspiel und mehrere Duelle im Abstiegskampf. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem Duell zwischen der SG Union Würm-Lindern und dem FC Dynamo Erkelenz rückt die Spitze der Kreisliga A Heinsberg in den Mittelpunkt. Dahinter kämpfen mehrere Mannschaften um Anschluss, während im Tabellenkeller bereits jeder Punkt doppelt zählt.

Kellerduell mit Signalwirkung Der Zwölfte Union Schafhausen II (19 Punkte) empfängt den Tabellen-14. aus Scherpenseel-Grotenrath (16 Punkte) zu einem richtungsweisenden Spiel im unteren Drittel. Schafhausen hat sich mit dem 4:1 in Karken zuletzt etwas Luft verschafft, Scherpenseel gewann parallel 2:1 gegen Oberbruch. Beide Teams können mit einem Sieg den Abstand zur Gefahrenzone vergrößern. Vieles spricht für eine enge Partie, weil beide Mannschaften zuletzt Stabilität gezeigt haben.

Das Spiel der Saison?

Der Tabellenzweite Würm-Lindern (37 Punkte) fordert den makellosen Spitzenreiter aus Erkelenz (57 Punkte) heraus. Dynamo reist mit 18 Siegen aus 18 Spielen und einer Tordifferenz von 92:23 an, Würm-Lindern gewann zuletzt souverän 2:0 in Rurich. Das Hinspiel ging 3:2 an Erkelenz, seither hat sich Würm-Lindern als klarer erster Verfolger etabliert. Kann Union den Spitzenreiter etwas ärgern, oder bleibt Erkelenz ungeschlagen.

Dremmen unter Zugzwang Der Tabellensechste aus Dremmen (24 Punkte) erwartet mit Geilenkirchen-Hünshoven den Drittletzten (13 Punkte). Dremmen kassierte am vergangenen Spieltag ein deutliches 2:6 in Breberen und braucht eine Reaktion, um nicht weiter ins Mittelmaß abzurutschen. Geilenkirchen verlor zwar 1:4 gegen Millich, hatte zuvor aber wiederholt gezeigt, dass es offensiv Nadelstiche setzen kann. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.