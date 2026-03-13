 2026-03-13T07:45:35.464Z

Erkelenz gegen Würm: Gipfeltreffen zum Frühlingsauftakt

Der 19. Spieltag bringt ein Spitzenspiel und mehrere Duelle im Abstiegskampf.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem Duell zwischen der SG Union Würm-Lindern und dem FC Dynamo Erkelenz rückt die Spitze der Kreisliga A Heinsberg in den Mittelpunkt. Dahinter kämpfen mehrere Mannschaften um Anschluss, während im Tabellenkeller bereits jeder Punkt doppelt zählt.

Kellerduell mit Signalwirkung

Der Zwölfte Union Schafhausen II (19 Punkte) empfängt den Tabellen-14. aus Scherpenseel-Grotenrath (16 Punkte) zu einem richtungsweisenden Spiel im unteren Drittel. Schafhausen hat sich mit dem 4:1 in Karken zuletzt etwas Luft verschafft, Scherpenseel gewann parallel 2:1 gegen Oberbruch. Beide Teams können mit einem Sieg den Abstand zur Gefahrenzone vergrößern. Vieles spricht für eine enge Partie, weil beide Mannschaften zuletzt Stabilität gezeigt haben.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
13:00

Das Spiel der Saison?

Der Tabellenzweite Würm-Lindern (37 Punkte) fordert den makellosen Spitzenreiter aus Erkelenz (57 Punkte) heraus. Dynamo reist mit 18 Siegen aus 18 Spielen und einer Tordifferenz von 92:23 an, Würm-Lindern gewann zuletzt souverän 2:0 in Rurich. Das Hinspiel ging 3:2 an Erkelenz, seither hat sich Würm-Lindern als klarer erster Verfolger etabliert. Kann Union den Spitzenreiter etwas ärgern, oder bleibt Erkelenz ungeschlagen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00live

Dremmen unter Zugzwang

Der Tabellensechste aus Dremmen (24 Punkte) erwartet mit Geilenkirchen-Hünshoven den Drittletzten (13 Punkte). Dremmen kassierte am vergangenen Spieltag ein deutliches 2:6 in Breberen und braucht eine Reaktion, um nicht weiter ins Mittelmaß abzurutschen. Geilenkirchen verlor zwar 1:4 gegen Millich, hatte zuvor aber wiederholt gezeigt, dass es offensiv Nadelstiche setzen kann. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:00

Pflichtaufgabe für Brachelen

Der Tabellenvierte Brachelen (30 Punkte) geht gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken (6 Punkte) als klarer Favorit in die Partie. Brachelen trotzte zuletzt dem Spitzenreiter aus Erkelenz beim 2:3 lange, Karken verlor dagegen 1:4 gegen Schafhausen II. Schon das Hinspiel endete 8:1 für Brachelen. Alles andere als ein Heimsieg wäre daher eine größere Überraschung.

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
15:15

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
15:00live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
SV Breberen
SV BreberenBreberen
15:00live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
15:00live