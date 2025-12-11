Erkelenz gegen Golkrath: Spitzenreiter vor Hinrundenfinale

Der letzte Hinrundenspieltag in der Kreisliga A Heinsberg verspricht Brisanz: Spitzenreiter Dynamo Erkelenz visiert die makellose Halbserie an, während Golkrath auf ein kleines Fußballwunder hofft. Im Tabellenmittelfeld und im Abstiegskampf stehen richtungsweisende Partien an.
Golkrath vor dem Gipfelsturm – Dynamo will Perfektbilanz
Der Klassenprimus aus Erkelenz (1.) geht mit 13 Siegen aus 13 Spielen in das letzte Hinrundenduell – eine beeindruckende Dominanz, die der Tabellenfünfte Golkrath ausgerechnet jetzt brechen soll.
Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Mit Golkrath treffen wir auf einen Gegner, der im oberen Tabellenbereich steht. Wir erwarten daher ein intensives und umkämpftes Spiel. Wir freuen uns natürlich über unsere aktuelle Tabellenführung und darüber, welchen Weg wir bisher gegangen sind. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen sehr konsequent gearbeitet und sich für ihren Einsatz belohnt. Uns ist aber ebenso bewusst, dass die Saison noch lang ist und jedes Spiel bei null beginnt. Für uns gilt, weiterhin als geschlossenes Team aufzutreten und die Dinge, die uns bisher stark gemacht haben, erneut auf den Platz zu bringen. Wenn wir konzentriert und mit der gleichen Einstellung wie in den letzten Wochen spielen, können wir auch dieses Spiel erfolgreich gestalten. Der Fokus liegt ganz klar darauf, unsere Leistung zu bestätigen und uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“
Doch Golkrath (5.) reist mit Trotz an. Trainer Daniel Demming setzt trotz dünner Personaldecke auf Widerstandsfähigkeit: „Mit unseren Ergebnissen zuletzt sind wir natürlich nicht zufrieden, sind aber größtenteils auf die recht dünne Personaldecke zurückzuführen, die wir zuletzt hatten. Bei der Mammutaufgabe in Erkelenz wollen wir nochmal die letzten Kräfte vor der Winterpause mobilisieren, uns gut verkaufen und mit etwas Spielglück vielleicht auch einen Punkt entführen.“
Mehr David-gegen-Goliath wird es an diesem Wochenende kaum geben.
Drei Teams punktgleich – Rurich und Oberbruch im Verfolgerduell
Rurich (8.) und Oberbruch (9.) liegen mit jeweils 17 Punkten im dichten Mittelfeld. Beide Teams können mit einem Dreier wieder an die obere Tabellenhälfte anklopfen. Rurich verlor zuletzt an Stabilität, Oberbruch dagegen holte einen wichtigen Sieg in Geilenkirchen. Ein Schlüsselspiel, das die Hinrunde farbig beenden könnte.
Viktoria will Aufwärtstrend fortsetzen
Waldenrath-Straeten (11.) reist nach zwei überzeugenden Siegen mit breiter Brust an. Trainer Michel Noethlichs sieht das Team auf gutem Kurs: „Nach dem holprigen Start im Spiel gegen Karken und der in der zweiten Halbzeit ungleich besseren Performance sind wir guter Dinge, dass wir am Sonntag bei gleicher Spielfreude wieder eine gute Partie hinlegen können.“
Scherpenseel-Grotenrath (14.) hingegen steht im unteren Drittel unter Druck, konnte aber zuletzt punkten. Spannung ist garantiert.
Weitere Spiele am Wochenende: