Erkelenz gegen Golkrath: Spitzenreiter vor Hinrundenfinale

Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Mit Golkrath treffen wir auf einen Gegner, der im oberen Tabellenbereich steht. Wir erwarten daher ein intensives und umkämpftes Spiel. Wir freuen uns natürlich über unsere aktuelle Tabellenführung und darüber, welchen Weg wir bisher gegangen sind. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen sehr konsequent gearbeitet und sich für ihren Einsatz belohnt. Uns ist aber ebenso bewusst, dass die Saison noch lang ist und jedes Spiel bei null beginnt. Für uns gilt, weiterhin als geschlossenes Team aufzutreten und die Dinge, die uns bisher stark gemacht haben, erneut auf den Platz zu bringen. Wenn wir konzentriert und mit der gleichen Einstellung wie in den letzten Wochen spielen, können wir auch dieses Spiel erfolgreich gestalten. Der Fokus liegt ganz klar darauf, unsere Leistung zu bestätigen und uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“

Doch Golkrath (5.) reist mit Trotz an. Trainer Daniel Demming setzt trotz dünner Personaldecke auf Widerstandsfähigkeit: „Mit unseren Ergebnissen zuletzt sind wir natürlich nicht zufrieden, sind aber größtenteils auf die recht dünne Personaldecke zurückzuführen, die wir zuletzt hatten. Bei der Mammutaufgabe in Erkelenz wollen wir nochmal die letzten Kräfte vor der Winterpause mobilisieren, uns gut verkaufen und mit etwas Spielglück vielleicht auch einen Punkt entführen.“