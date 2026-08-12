Erkan Kara: »Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren« Schneller als gedacht kehrt der 37-Jährige auf die Trainerbühne zurück und soll den FC Amberg aus dem Tabellenkeller führen von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Nimmt seine Arbeit als neuer Cheftrainer des FC Amberg auf: Erkan Kara. – Foto: Thomas Schneider

Dieser Trainerwechsel dürfte noch eine Weile nachhallen: Für Außenstehende überraschend, haben die Verantwortlichen des FC Amberg nach gerade mal vier Saisonspielen in der Landesliga Mitte (1/0/3) die Reißleine gezogen und die beiden Spielertrainer Friedrich Lieder und Mario Zitzmann von ihren Aufgaben entbunden. Einen Nachfolger hatte der Traditionsklub auch gleich parat und präsentierte am Dienstag Erkan Kara (37) als neuen Linientrainer. Gegenüber den Vereinsmedien des FCA sprach der Ex-Coach des ASV Burglengenfeld bei seiner Vorstellung unter anderem über seine ersten Ziele mit der neuen Mannschaft.

Erst vor einigen Wochen war Kara zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf zurückgekehrt. Beim Amberger Ligakontrahenten trat er an die Seite von Mario Albert in der sportlichen Leitung. Jetzt endete dieses Engagement frühzeitig wieder. „Natürlich ist das auch für mich eine etwas skurrile Situation“, sagt Kara, der sich in Ettmannsdorf „sehr wohlgefühlt“ habe und dankbar für die kurze Zeit dort ist. „Von Anfang an war aber klar kommuniziert, dass ich als Sportlicher Leiter aufhöre, wenn eine Traineraufgabe kommt, die mich reizt“, erklärt Kara. Für seine Zusage beim FC Amberg gibt es natürlich Gründe: „Letztendlich bin ich im Herzen Trainer. Wenn dann ein Verein wie der FC Amberg mit seiner Tradition und Strahlkraft anfragt, beschäftigt man sich damit. Die Stadt, das Gelände und die Möglichkeiten hier haben etwas. Deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden.“



Der Gang von der Naab an die Vils erfolgte im vollsten Einvernehmen mit den Verantwortlichen des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Sportlicher Leiter Mario Albert tut in den sozialen Netzwerken des SVSE kund: „Von meiner Seite her war das im Vorfeld genau so abgesprochen: Wenn für Erkan ein interessantes Angebot im Trainerbereich reinkommt, kann er den Verein dann wieder verlassen. Dementsprechend wünschen wir ihm auf diesem Weg und für seine neue Aufgabe beim FC Amberg alles, alles Gute!“



Nach dem missglückten Saisonstart soll Erkan Kara die Amberger Mannschaft stabilisieren – im Zusammenspiel mit dem spielenden Co-Trainer Matthias Graf. Die beiden hatten in dieser Konstellation ja bereits beim ASV Burglengenfeld zusammengearbeitet – und das sehr erfolgreich. „Über allem steht ganz klar der Klassenerhalt“, betont Kara, der seine ersten Ziele mit seiner neuen Mannschaft folgendermaßen skizziert: „Wir wollen die Mannschaft stabilisieren, junge Spieler entwickeln und vor allem wieder Punkte holen. Ich muss mir zunächst selbst ein Bild machen und die ersten Trainingseindrücke sammeln. Von außen sieht man, dass Qualität vorhanden ist.“ Gleichzeitig müsse man schauen, wie man mit dem großen Verletzungspech der letzten Wochen umgehe. Jetzt gehe es erstmal darum, „Stabilität reinzubringen und die Mannschaft für den Liga-Alltag vorzubereiten“.





Auf dem grünen Rasen selbst geht es für den 37-Jährigen „zunächst um die Basics: Tempo, Aggressivität, Zweikampfhärte, Körperlichkeit und Leidenschaft. Wir müssen wehrhaft sein und bereit sein, das Niveau anzunehmen, das in der Landesliga verlangt wird. Wenn der Fußball dabei einmal nicht schön aussieht, wir aber unsere Punkte holen, ist das zunächst wichtiger. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Ich will die Jungs schnell kennenlernen, unsere Schwächen klar analysieren und die kurze Zeit im Training bestmöglich nutzen. Alles Weitere entwickelt sich dann Schritt für Schritt“, erklärt Kara gegenüber der Medienabteilung des FC Amberg. Seinen Einstand gibt der neue Trainer am kommenden Samstag, im Auswärtsmatch an der österreichischen Grenze bei der DJK Vornbach.



