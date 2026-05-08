Hand drauf: Mario Albert (links) und Erkan Kara teilen sich künftig die Aufgaben in der sportlichen Leitung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. – Foto: Marco Schmidt
Erkan Kara und ein Spielerduo heuern in Ettmannsdorf an
Der scheidende Burglengenfeld-Coach tritt bei seinem Ex-Klub der sportlichen Leitung bei +++ Mit Paul Richthammer und Maximilian Sailer kommen zwei Youngsters
von Florian Würthele · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Neue Aufgabe für Erkan Kara! Was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, ist nun bestätigt. Der Noch-Coach des ASV Burglengenfeld kehrt nach sieben Jahren nach Ettmannsdorf zurück. Allerdings nicht als Trainer. Stattdessen rückt der 37-jährige, langjährige Abwehrchef des Landesligisten aus Schwandorf, ab der kommenden Saison an die Seite von Mario Albert. Gemeinsam werden sie sich zukünftig die Aufgaben in der sportlichen Führung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf teilen. Das machte der Verein am Freitagvormittag publik.
Gleich nachdem bekannt wurde, dass Kara sein Traineramt in Burglengenfeld nur noch bis zum Saisonende ausüben wird, streckte Mario Albert seine Fühler nach dem Wahl-Schwarzenfelder aus. „Ab der ersten Kalenderwoche im Januar habe ich um Erkan gekämpft“, erzählt Albert, der sich unwahrscheinlich über die künftige Unterstützung in der sportlichen Leitung freut: „In den letzten Jahren fungierte ich als sportlicher Leiter in Ettmannsdorf alleinständig – erst in Doppelfunktion mit dem Traineramt, jetzt im ersten Jahr in Eigenverantwortung. Zwei Mannschaften – eine spielt um den Bezirksliga-Aufstieg, die andere in der Landesliga – sind alleine schwer zu handeln. Daher wollten wir uns auch im Außenrum und in der Organisation besser aufstellen. Mit Erkan hat mein Wunschkandidat zugesagt. Das ist ein absolutes Match und ein absoluter Glücksgriff. Erkan und ich kennen uns bereits seit 19 Jahren, wir haben sogar noch zusammengespielt. Mit ihm gewinnen wir Qualität im Verein dazu. Sein Blickwinkel, den er von außen hat, wird uns im Verein sehr guttun.“
Gerüchten, wonach Kara bei Ettmannsdorf womöglich auch im Trainer-Tagesgeschäft involviert sein wird, nimmt Albert sogleich den Wind aus den Segeln: „Alle vier Trainer waren mit involviert, dass wir uns mit Erkan beschäftigen. Unser beider Auftrag ist es nicht, ins operative Trainergeschäft einzugreifen. Wir wissen genau, was unser Aufgabengebiet ist. Mit der sportliche Leitung der zwei Herrenmannschaften sowie der Schnittstelle zwischen Jugendfußball und Herrenbereich ist das Aufgabengebiet groß.“ Der sportliche Leiter ist sich sicher, dass Kara und er bestens zusammenarbeiten werden: „Erkan und ich sind beide extreme Netzwerker und haben einen großen Pool an Spielern, die wir kennen.“
„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, an alte Wirkungsstätte zu Blau-Weiß zurückzukehren“
, sagt Erkan Kara selbst: „Bei mir wird sich im privaten Bereich etwas verändern. Von daher ist diese Aufgabe für mich erstmal genau das Richtige. In den letzten Jahren ist in Ettmannsdorf viel passiert. Es wurden gute Strukturen geschaffen, es ist ein toller Unterbau und eine tolle zweite Mannschaft da. Die erste Mannschaft gehört weiterhin zu den Besten in der Umgebung. Daher freue ich mich, nahe am Trainerteam und nahe an der Mannschaft einen gewissen Input zu geben. Was mein Ziel ist: Spieler müssen spüren, dass auch im Hintergrund tatkräftig weitergearbeitet wird und dass kein Stillstand herrscht. Ich habe Bock drauf und freue mich, dass ich mich mit einbringen kann.“
Parallel kann der aktuell Sechstplatzierte der Landesliga Mitte auch zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit präsentieren. Mit Paul Richthammer
(21, SpVgg SV Weiden II) und Maximilian Sailer
(20, 1. FC Schlicht) wechseln zwei junge Spieler aus der Bezirksliga Nord ans Naab-Ufer. „Mit Paul und Ludwig Richthammer haben wir künftig wieder ein Brüderpaar in der Mannschaft. Paul hat bei der SpVgg SV Weiden eine tolle Ausbildung durchlaufen. Er ist ein Offensiv-Linksfuß, flexibel einsetzbar und wohnt im nahegelegenen Dürnsricht. Durch seine fußballerische und menschliche Art ist er ein Mehrwert für uns. Die Kontaktaufnahme mit Maxi Sailer kam kurzfristig zustanden. Wir haben im Defensivbereich einen Spieler gesucht. Maxi bringt als junger sowie extrem hungriger und ehrgeiziger Spieler genau die Attribute mit, die wir von den Neuzugängen einfordern. Nach einer Kreuzbandverletzung hat er sich sich wieder zurückgekämpft und ist topfit. Wir hoffen, dass beide neuen Spieler mutig sind und frischen Wind und Energie in ihren neuen Verein reinbringen“
, beschreibt Albert die beiden Verpflichtungen.
Generell sei man in Sachen Kaderplanung schon sehr weit. Ein Stück weit hängen die Planungen natürlich auch davon ab, ob Ettmannsdorfs zweite Mannschaft die Rückkehr in die Bezirksliga packt. Mit Keeper Wolfgang Hesl (SF Ursulapoppenricht) und Maximilian Bauer (Ziel unbekannt) gibt es aus dem Landesliga-Kader lediglich zwei Abgänge. „Ansonsten bleiben alle Spieler. Wir möchten den Kader etwas größer aufstellen, damit sich die Problematik der letzten Jahre und der aktuellen Saison – Stichwort Verletzungspech – nicht wiederholt. Wir wissen, was für eine Qualität im aktuellen Kader steckt. Wir holen Spieler, die richtig Lust haben sich reinzuwerfen. Durch die Neuzugänge gibt es neuen Input. Ich freue mich schon auf die kommende Saison“
, blickt Mario Albert höchst optimistisch nach vorne.