Erkan Kara und ein Spielerduo heuern in Ettmannsdorf an

Hand drauf: Mario Albert (links) und Erkan Kara teilen sich künftig die Aufgaben in der sportlichen Leitung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. – Foto: Marco Schmidt

Gleich nachdem bekannt wurde, dass Kara sein Traineramt in Burglengenfeld nur noch bis zum Saisonende ausüben wird, streckte Mario Albert seine Fühler nach dem Wahl-Schwarzenfelder aus. „Ab der ersten Kalenderwoche im Januar habe ich um Erkan gekämpft“, erzählt Albert, der sich unwahrscheinlich über die künftige Unterstützung in der sportlichen Leitung freut: „In den letzten Jahren fungierte ich als sportlicher Leiter in Ettmannsdorf alleinständig – erst in Doppelfunktion mit dem Traineramt, jetzt im ersten Jahr in Eigenverantwortung. Zwei Mannschaften – eine spielt um den Bezirksliga-Aufstieg, die andere in der Landesliga – sind alleine schwer zu handeln. Daher wollten wir uns auch im Außenrum und in der Organisation besser aufstellen. Mit Erkan hat mein Wunschkandidat zugesagt. Das ist ein absolutes Match und ein absoluter Glücksgriff. Erkan und ich kennen uns bereits seit 19 Jahren, wir haben sogar noch zusammengespielt. Mit ihm gewinnen wir Qualität im Verein dazu. Sein Blickwinkel, den er von außen hat, wird uns im Verein sehr guttun.“



Gerüchten, wonach Kara bei Ettmannsdorf womöglich auch im Trainer-Tagesgeschäft involviert sein wird, nimmt Albert sogleich den Wind aus den Segeln: „Alle vier Trainer waren mit involviert, dass wir uns mit Erkan beschäftigen. Unser beider Auftrag ist es nicht, ins operative Trainergeschäft einzugreifen. Wir wissen genau, was unser Aufgabengebiet ist. Mit der sportliche Leitung der zwei Herrenmannschaften sowie der Schnittstelle zwischen Jugendfußball und Herrenbereich ist das Aufgabengebiet groß.“ Der sportliche Leiter ist sich sicher, dass Kara und er bestens zusammenarbeiten werden: „Erkan und ich sind beide extreme Netzwerker und haben einen großen Pool an Spielern, die wir kennen.“



