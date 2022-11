Neu-Trainer Erkan Esen mit dem 1. Vorsitzenden Konstantinos Dimitrakopoulos. – Foto: FC Wacker Trailsdorf

Erkan Esen verstärkt den FC Wacker Trailsdorf Esen wird neuer Cheftrainer beim Tabellenletzten der Kreisklasse drei.

Der FC Wacker Trailsdorf verstärkt sich mit sofortiger Wirkung und nimmt einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers vor. Ab sofort wird Erkan „Hutch“ Esen als neuer Übungsleiter beim derzeitigen Tabellenschlusslicht der Kreisklasse 3 an der Seitenlinie stehen. Der gebürtige Bamberger war zuletzt beim SV Merkendorf als Spielertrainer aktiv und bringt reichlich höherklassige Erfahrung als Spieler in der Bayern- und Regionalliga mit an den Aischbach. Als Cheftrainer durfte der zweifache Familienvater darüber hinaus bereits beim TSV Schlüsselfeld, dem FSV Phönix Buttenheim sowie der SG Eltmann in der Kreisliga und der SpVgg Germania Ebing in der Bezirksliga Erfahrungen sammeln. Der bisherige Cheftrainer und das Trailsdorfer „Urgestein“ Daniel Stenglein wird dem neuen Coach dabei weiterhin zur Seite stehen.

„Wir möchten mit der Neubesetzung der Cheftrainerposition noch einmal einen Impuls an

die Mannschaft im Abstiegskampf senden. Wir freuen uns daher, dass wir mit Hutch nicht

nur einen absoluten Trainer-Fachmann, sondern auch einen exzellenten Spieler für uns

begeistern konnten. “, so Konstantions Dimitrakopoulos, der erste Vorsitzende des FC

Wacker Trailsdorf in einer Pressemitteilung. Für den Vereinsvorsitzenden ist der 42-Jährige die „absolute Wunschlösung“. Der immer noch topfitte Esen freut sich auf seine neue Aufgabe im Bamberger Spielkreis: „Als die Anfrage aus Trailsdorf kam, habe ich mich erst einmal mit den handelnden Personen zusammengesetzt. In den gemeinsamen Gesprächen hat sich dann herauskristallisiert, dass ich hier tolle Möglichkeiten und Rahmenbedingungen habe, um mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten und diese nach meinen Vorstellungen weiterzuentwickeln. In den kommenden zwei Begegnungen werde ich allerdings erst einmal nur Impulse von der Trainerbank senden können, zur Rückrunde werde ich der Mannschaft dann hoffentlich auch auf dem Platz weiterhelfen.“