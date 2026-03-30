Erkämpfter Sieg im Freiburger Derby

Die Rückrunde der Saison 2025/26 wurde am Samstag mit einem Freiburger Derby auswärts eingeläutet. Beide Teams starteten mit viel Intensität in die Partie und setzten von Beginn an ein hohes Tempo. Der SC Düdingen erspielte sich früh zwei Eckbälle – der zweite wurde von Tania Neves per Kopf zur frühen Führung verwertet.
Dieser Treffer brachte die Gastgeberinnen jedoch keineswegs aus dem Konzept. Vuisternens erhöhte den Druck, während sich die Senslerinnen auf schwierigem Terrain schwertaten, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten selten. In der 35. Minute nahm die Partie eine entscheidende Wendung: Alexia Riedo sah nach einem Foul als letzte Spielerin die Rote Karte. In Unterzahl musste sich Düdingen neu organisieren und verteidigte die knappe Führung bis zur Pause mit viel Einsatz.
Nach dem Seitenwechsel zeigten die „Roten“ eine beeindruckende Moral. Mit grossem Kampfgeist, hoher Laufbereitschaft und guter Kommunikation im Defensivverbund hielten sie dem Druck stand. Trotz Überzahl gelang es Vuisternens nicht, sich dauerhaft in der gegnerischen Hälfte festzusetzen oder klare Chancen zu kreieren. Düdingen verteidigte diszipliniert, blieb kompakt und setzte auch immer wieder Nadelstiche nach vorne, auch wenn die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.
Bis zum Schluss blieb das Derby hart umkämpft, doch der SCDF brachte den knappen Vorsprung mit viel Herz und Wille über die Zeit.
Ein enorm wichtiger Derby-Sieg, erkämpft mit Mentalität und grossem Einsatz!
Weiter geht’s nächsten Samstag um 19:00 Uhr im Birchhölzli.
FC Vuisternens/Mézières – SC Düdingen 0:1
FC Vuisternens/Mézières: Lisa Scarfo, Manon Saugy, Linda Philipona, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Déborah Perriard, Line Thomann, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Martina Suter, Alexia Riedo, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli, Léana Monnard, Maelle Raetzo, Tania Alexandra Santos Neves, Melissa Macheret- Bank: Marie Humbert, Mona Hunziker, Ramona Vonlanthen, Maria Ferraz, Ophélie Bourgeois (GK) - Es fehlten: Lucie Piller, Sofia Fernandes, Sophie Ruch, Lina & Delia Aquilino, Rahel Emmenegger (Aufgebot anderes Team), Lena Schneuwly (Arbeit), Lena Hirter (Aufbau), Cassy Jacquat (verletzt)
Tore: 0:1 Tania Alexandra Santos Neves (6.)
Rot: Alexia Riedo (35./SC Düdingen/)