Erkämpfter Sieg im Freiburger Derby Frauen 1. Liga Gruppe 1, FC Vuisternens/Mézières - SC Düdingen von Ronja Brüllhardt · Heute, 08:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Düdingen Presse

Die Rückrunde der Saison 2025/26 wurde am Samstag mit einem Freiburger Derby auswärts eingeläutet. Beide Teams starteten mit viel Intensität in die Partie und setzten von Beginn an ein hohes Tempo. Der SC Düdingen erspielte sich früh zwei Eckbälle – der zweite wurde von Tania Neves per Kopf zur frühen Führung verwertet.

Dieser Treffer brachte die Gastgeberinnen jedoch keineswegs aus dem Konzept. Vuisternens erhöhte den Druck, während sich die Senslerinnen auf schwierigem Terrain schwertaten, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten selten. In der 35. Minute nahm die Partie eine entscheidende Wendung: Alexia Riedo sah nach einem Foul als letzte Spielerin die Rote Karte. In Unterzahl musste sich Düdingen neu organisieren und verteidigte die knappe Führung bis zur Pause mit viel Einsatz.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die „Roten“ eine beeindruckende Moral. Mit grossem Kampfgeist, hoher Laufbereitschaft und guter Kommunikation im Defensivverbund hielten sie dem Druck stand. Trotz Überzahl gelang es Vuisternens nicht, sich dauerhaft in der gegnerischen Hälfte festzusetzen oder klare Chancen zu kreieren. Düdingen verteidigte diszipliniert, blieb kompakt und setzte auch immer wieder Nadelstiche nach vorne, auch wenn die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.