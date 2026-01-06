Erka-Cup-Sieger bei den Frauen und den Reserveteams

In der Karl-Fischer-Halle in Erkelenz fand am Wochenende der 4. Erka-Cup der Damen statt. Sieger wurde Südwest Köln II, das sich im Finale mit 2:0 gegen RW Venn aus Mönchengladbach durchsetzte.

Drei Teams aus dem Kreis Heinsberg nahmen teil, Concordia Birgelen, SC 09 Erkelenz (Austräger) und Viktoria Waldenrath-Straeten. Birgelen holte einen Sieg gegen den Bedburger BV II (4:0) und wurde Dritter in der Vorrunden-Gruppe A. In Gruppe B verpasste der SC 09 als Vorrunden-Zweiter nur knapp das Finale. Er holte einen 2:1-Sieg gegen Niersia Neersen und holte jeweils einen Punkt gegen Köln und Waldenrath-Straeten. Die Waldenratherinnen wurden mit vier Punkten Gruppendritte, sie siegten mit 4:0 gegen Neersen. Die Veranstalter sprachen von einem fairen und ausgeglichenen Turnier. Diesmal wurde mit der Freien-Torfrau-Regel gespielt, auch Torhüterinnen durften demnach Tore erzielen. Beste Torfrau wurde Cindy Damaschke (Neersen) und beste Spielerin Steffi Umar (Venn). Gleich drei Spielerinnen wurden mit jeweils fünf Toren die besten Torschützinnen.

Den 2. Erka-Cup der Reserveteams gewann Austräger SC 09Erkelenz. Er setzte sich im Finale mit 2:1 gegen Borussia Hückelhoven II durch. Ins Halbfinale hatten es auch Germania Kückhoven II und Dynamo Erkelenz II geschafft. Bester Torschütze war Willi Jakobi (Dynamo, sechs Tore).