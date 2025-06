Eriskirch verabschiedet verdiente Spieler

Felix Heppeler, langjähriger Kapitän und Identifikationsfigur, war über viele Jahre das Gesicht des Vereins. Mit seinem Einsatz, seiner Loyalität und Führungsstärke hat er auf und neben dem Platz Maßstäbe gesetzt und auch seine Mitspieler geprägt. Der Dank für seine Zeit bei uns kann kaum in Worte gefasst werden.

Ebenso wird Patrick Krohmer seine Schuhe endgültig an den Nagel hängen. Zuletzt stand er für die zweite Mannschaft noch auf den Platz, um seine Erfahrung an die jungen Spieler weiterzugeben. Das machte er so gut, dass er auch ab und an bei der ersten Mannschaft ein gerngesehener Gast war.