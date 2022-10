Dieses Spiel ist nicht vergessen: Im Mai war die Hessenliga-Meisterschaft für Stadtallendorf zum Greifen nahe, dann traf Eddersheim zum Ausgleich. Danach herrschte Frust statt Meisterjubel. Am Samstag sieht man sich wieder. Archivfoto: Luca Raab

Erinnerungen an verpassten Hessenliga-Titel Teaser HL: +++ Eintracht Stadtallendorf erwartet am Samstag den FC Eddersheim in der Fußball-Hessenliga. Und da kommen sofort Erinnerungen an die verpasste Meisterschaft aus der Vorsaison auf +++

STADTALLENDORF - Sieben Siege in Folge, weist Eintracht Stadtallendorf nach zunächst durchwachsenem Start in der Fußball-Hessenliga mittlerweile auf und hat die Tabellenführung seit einiger Zeit inne. Diese zu verteidigen und den achten Dreier folgen zu lassen, ist am Samstagnachmittag (14 Uhr) das Ziel der Elf von Dragan Sicaja, wenn der FC Eddersheim am Herrenwald gastiert. Doch das letzte Aufeinandertreffen im Mai versetzte den Gastgebern einen Stich ins Herz.