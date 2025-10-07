Erinnerungen an die Königswiesen werden wach

Diese Situation erinnert an die von der Spielzeit 2023/24. Damals errangen die Schwarzenbacher noch unter der Regie von Trainer Maximilian Murr, der vor der aktuellen Runde von Arif Karaoglan abgelöst wurde, hinter dem FC Palatia Limbach die Vize-Meisterschaft. Dies berechtigte zu einem Aufstiegsrelegationsspiel für die Saarlandliga, welches am 1. Juni 2024 in den Rohrbacher Königswiesen ausgetragen wurde. Dabei unterlagen die Schwarzenbacher nach großem Kampf dem SC Halberg Brebach erst mit 0:2 nach Verlängerung und durften trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt wieder den Rasenplatz verlassen. Damals hatten die Schwarzenbacher Verantwortlichen vor diesem Entscheidungsspiel angekündigt, bei einem Sieg auch den Aufstieg in die Saarlandliga angehen zu wollen. "Nicht anders würde es im Fall der Fälle auch nach dieser Saison aussehen. Schließlich hätten sich die Spieler dann den Aufstieg redlich verdient. Aber solche Gedanken sind noch ganz weit weg. Hinter uns liegt jetzt gerade einmal das erste Saisondrittel. Und in der Tabelle kann bis zum Schluss noch sehr viel passieren. Wir tun gut daran, uns stets nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Momentan macht es die Mannschaft richtig gut. Wir spielen uns immer besser ein. Und klar: Können wir auf diesem Level weiterspielen und künftig sogar noch etwas konstanter auftreten, besteht durchaus eine realistische Chance, bis ganz am Ende ein ernstes Wort um den Aufstieg mitsprechen zu können. Bei uns gibt es aber 0,0 Prozent Aufstiegsdruck. Wir wollen weiterhin einen guten Fußball spielen - und dann schauen wir, was am Ende dabei herausspringt", betont der Schwarzenbacher Teammanager Ingo Weiß.