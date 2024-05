Erinnerungen an die Bundesliga

Die Wiederholung des Kreispokal-Halbfinals ist sehr wichtig für den Finalteilnehmer. Ein paar Pünktchen muss der SV Adelshofen nämlich noch einsammeln, wenn er sich des Kreisliga-Klassenerhalt gänzlich sicher sein möchte. Das Heimspiel am Donnerstag gegen den TSV Helmstadt ist gleichzeitig die vorletzte Partie vor dem Endspiel am 8. Mai um 19.30 Uhr gegen den Türk Gücü Sinsheim beim SV Reihen.

Bereits um 13 Uhr am Mittwoch bestreitet der TSV Waldangelloch sein Heimspiel gegen den FC Rohrbach a.G. im Rahmen seines Mai-Festes, das dieses Jahr am Sportgelände stattfindet. Der SV Rohrbach/S. ist vorgewarnt, wenn er um 15.30 Uhr beim wiedererstarkten TSV Obergimpern antritt.

Türk Gücü ist aktuell Tabellenführer der Kreisklasse A und am Donnerstag haushoher Favorit beim schwächelnden TSV Steinsfurt (Anpfiff, 19 Uhr). In jener Klasse gibt es am Mittwoch das Duell zweiter Frühaufsteher. Um 11.30 Uhr beginnen der TSV Angelbachtal und der TSV Dühren den Feiertag mit einem Derby.

Zumindest etwas ausgeruht aufgrund des spielfreien vergangenen Wochenendes darf der Sinsheimer Stadtteilklub am Dienstag den VfB Eppingen II empfangen (Anpfiff, 19.30 Uhr). Die Fachwerkstädter sind ein Kontrahent aus der Kategorie: Gefährlich, aber schlagbar. Kuczynski verspricht: "Wir wollen auf gar keinen Fall absteigen und uns im besten Fall noch einen einstelligen Tabellenplatz schnappen." Im hochdramatischen Abstiegskampf glaubt er, "dass dieses Jahr 30 Punkte bei weitem nicht genügen, um drin zu bleiben."

Etwas Zählbares aus dem Duell mit Eppingen II wäre in doppelter Hinsicht wertvoll. Am Sonntag und eine Woche darauf folgen die fast unlösbaren Aufgaben beim SV Tiefenbach und gegen Türk Gücü Sinsheim. Erst im Anschluss daran warten vermeintliche Sechs-Punkte-Spiele gegen Angelbachtal und Gemmingen. Kuczynski fasst zusammen: "Wir haben es selbst in der Hand und wollen deswegen so schnell wie möglich die Weichen Richtung Klassenerhalt stellen."

Jener SV Gemmingen spielt am Freitagabend gegen den FC Weiler (Anpfiff, 19.30 Uhr). Hier stehen beide unter enormem Zugzwang. Ähnliches gilt für den SV Babstadt am Mittwoch bei der SG Kirchardt II und den TSV Zaisenhausen, der bereits am Dienstag die weite Auswärtsfahrt zur SG Untergimpern bewältigen muss.

Aber nicht nur im Tabellenkeller ist es spannend. Oben hoffen die Tiefenbacher, die beim FVS Sulzfeld ein dickes Brett zu bohren haben, und Türkspor Eppingen, das zuhause auf den VfB Bad Rappenau trifft, neben eigenen Dreiern auf Ausrutscher des Primus Türk Gücü Sinsheim.

Die Stolpergefahr scheint relativ gering zu sein für den SV Sinsheim. Wenn die Kreisstädter den erwarteten Dreier beim SV Ehrstädt, der aufgrund seiner Platzprobleme auf das Gelände des TSV Steinsfurt ausweichen muss, gewinnen, würden sie wieder von der Tabellenspitze der Kreisklasse B1 grüßen und ihren Ein-Punkte-Vorsprung auf den SV Fortuna Bargen wahren.

Andere Teams werden nicht mehr ins Meisterrennen eingreifen können, das Spitzenduo müsste schlichtweg zu häufig patzen, damit der SV Eichelberg und der FV Elsenz eine Chance bekommen würden. Die Eichelberger sind zuhause gegen den SV Neidenstein dennoch Favorit auf die drei Punkte.