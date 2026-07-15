Erinnerung an ein schreckliches Unglück auf dem Fußballplatz Vor 60 Jahren erlitt Johann Boskamp im Spiel zwischen dem SV Nütterden und dem SV Donsbrüggen so schwere Kopfverletzungen, dass er wenige Monate später starb. Seit jenem traurigen Tag pflegen beide Klubs eine enge Freundschaft. von Volker Himmelberg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Auch 60 Jahre später gedenken die beteiligten Vereine noch einem tragisch verunglückten Spieler. – Foto: Marcel Eichholz

Einer der schrecklichsten Unfälle, die sich jemals auf einem Sportplatz im Kreis Kleve ereignet haben, passierte vor 60 Jahren. Am 6. März 1966 lief das Meisterschaftsspiel zwischen dem SV Nütterden und dem SV Donsbrüggen, als sich der Nütterdener Spieler Johann Boskamp bei einem Zusammenprall schwere Kopfverletzungen zuzog. Er sollte sich davon nicht mehr erholen und starb knapp drei Monate später im Alter von nur 22 Jahren an den Folgen des Unglücks.

Alljährlich richtet der SV Nütterden ein Gedächtnisturnier aus Das tragische Ereignis hat beide Vereine zusammengeschweißt – der SV Nütterden und der SV Donsbrüggen pflegen seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Und Johann Boskamp wird am Nütterdener Haferkamp niemals in Vergessenheit geraten. Alljährlich richtet der Klub zum Gedenken an den viel zu früh verstorbenen Fußballer ein Turnier aus. Jetzt trafen sich die vier Senioren-Mannschaften des SV Nütterden und des SV Donsbrüggen auf dem Sportplatz, um an das Unglück vor 60 Jahren zu erinnern. Vorsitzender Ewald Gertzen sorgt mit seiner Rede für Gänsehaut Sichtlich bewegt führte Willi Klösters die Teams auf den Rasen. Der inzwischen 90-Jährige stand im besagten Spiel im Tor des SV Nütterden. In Paul Croes nahm ein weiterer Zeitzeuge an der kleinen Gedenkfeier teil. Anschließend hielt Ewald Gertzen, inzwischen Vorsitzender des SV Nütterden, eine Rede, die bei allen Beteiligten Gänsehaut auslöste. Gertzen hatte sich an jenem 6. März 1966 wie immer auf den Weg zum Sportplatz gemacht, um sich als kleiner Junge ein Fußballspiel anzuschauen.

Was damals passierte, hatte für den SV Nütterden lange Jahre traumatische Folgen. Die eigentlich spielstarke Mannschaft war so in ihren Grundfesten erschüttert, dass sich zwei Abstiege in Folge bis hinunter in die Zweite Kreisklasse nicht verhindern ließen. Geblieben ist die Erinnerung an Johann Boskamp und die Freundschaft zwischen dem SV Nütterden und dem SV Donsbrüggen. Fußball gespielt wurde am Gedenktag selbstverständlich auch noch, ganz so, wie es sich Johann Boskamp mit Sicherheit gewünscht hätte. Der Vollständigkeit halber hier die Ergebnisse. A-Liga-Absteiger SV Nütterden I schlug den C-Ligisten SV Donsbrüggen I nach Toren von Niklas Beem (38.), Len Arns (55.) und Christian Bercea (58.) mit 3:0. Im Duell der beiden Reservemannschaften machte es der Gastgeber mit einem 7:0 (5:0) noch deutlicher – fünf Treffer gingen auf das Konto von Torjäger George-Alexandru Moraru.