Erinnerung an das Hinspiel sorgt für Brisanz

– Foto: Niedersachsen Döhren

Am Sonntag kommt es in der Bezirksliga 2 Hannover zum Spitzenspiel: Der TSV Stelingen empfängt um 15 Uhr den Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II. Während die Gäste mit 52 Punkten an der Spitze stehen, hat sich Stelingen mit zuletzt starken Leistungen auf Rang drei vorgeschoben. Für zusätzliche Brisanz sorgt das Hinspiel: Damals setzte sich Stelingen überraschend deutlich mit 5:0 in Ramlingen durch.

Der Fokus liege vor allem auf einem konzentrierten Start: „Wichtig wird sein, dass wir gut ins Spiel reinfinden, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen.“ Dabei sei klar, dass die Partie ein hohes Maß an Einsatz erfordern wird: „Wir wissen, dass wir in beiden Phasen, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball, richtig viel arbeiten müssen.“

Stelingen reist mit viel Selbstvertrauen in die Partie, zuletzt gelang ein überzeugender 4:1-Erfolg bei Niedersachsen Döhren. Dennoch erwartet Trainer Edis Bajrovic eine völlig andere Begegnung: „Es wird ein hochinteressantes Spiel werden.“

Ramlingen will Reaktion auf Hinspiel zeigen

Auch beim Spitzenreiter ist das Hinspiel noch präsent. Trainer Darijan Vlaski macht keinen Hehl daraus, dass die 0:5-Niederlage Spuren hinterlassen hat: „Wir haben das im Hinterkopf.“ Gleichzeitig sieht er sein Team gut vorbereitet: „Wir sind wieder gut drin, haben die Woche gut trainiert und wollen da natürlich bei einem Spitzenspiel schon was mitnehmen.“

Vlaski erwartet eine intensive Begegnung: „Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der gespickt ist mit erfahrenen Spielern und jungen Spielern.“ Besonders die Spielweise der Gastgeber sieht er als Herausforderung: „Ich glaube, die werden uns da, auch wie im Hinspiel, über den Platz jagen und versuchen, uns zu zermürben, zu fressen.“ Entsprechend klar ist die Marschroute: „Da müssen wir Lösungen haben, da müssen wir bereit sein, da müssen wir gegenhalten. Dafür sind wir bereit.“

Während Ramlingen als Tabellenführer anreist, hat sich Stelingen mit konstant starken Leistungen in der Spitzengruppe etabliert und den Abstand nach oben zuletzt verkürzt. Ein erneuter Erfolg würde das Rennen an der Spitze weiter öffnen.

Die Voraussetzungen sind damit klar: Zwei formstarke Mannschaften, unterschiedliche Erinnerungen an das Hinspiel und Trainer, die die Intensität der Partie bereits im Vorfeld betonen – beste Zutaten für ein echtes Topspiel.