Ering: Ex-Bayernligaspieler folgt auf Unterbuchberger Beim A-Klassisten übernimmt Christoph Riedl in der nächsten Saison das Kommando von Thomas Seidl · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Christoph Riedl (Mitte) greift beim STV Ering an – Foto: Verein

Beim STV Ering gibt es nach Ablauf der Spielzeit 2025/2026 einen Wechsel auf der Kommandobrücke: Engelbert Unterbuchberger wird seinen Posten nach fünf Jahren abgeben und durch Christoph Riedl ersetzt. Der 33-Jährige leitet derzeit das B-Team des ASCK Simbach an und ist ein erfahrener Kicker, der in seiner fußballerischen Vita sogar fünf Bayern-, sowie 175 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich 17-mal in die Torschützenliste eintragen konnte, stehen hat.

Ering mischte in der Vorsaison in der A-Klasse Pocking ganz vorne mit und wurde nur aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs gegenüber dem DJK-SV Weng nicht Vizemeister. In der laufenden Runde ist etwas der Wurm drin. Für den vom Verletzungspech geplagten Tabellensiebten ist der Zug Richtung Spitzenplätze längst abgefahren. "Enge hat uns bereits zu Saisonbeginn mitgeteilt, dass für ihn nach dieser Saison Schluss sein wird. Wir hatten mit ihm eine erfolgreiche Zeit, haben unter anderem dreimal Relegation gespielt. Mit dem Aufstieg klappt es leider nie. In der laufenden Runde waren wir verletzungsbedingt nicht in der Lage, vorne mitzumischen. Wir sind Enge undankbar für seine Arbeit, die wir sehr schätzen und vermissen werden", informiert Erings zweiter Vorstand, Thomas Bauer.







Mit Christoph Riedl konnte der Klub einen neuen Übungsleiter verpflichten, der auch auf dem Spielfeld Akzente setzen soll. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Christoph Riedl den für uns richtigen Trainer gefunden haben. Wir wollen eine langfristige Lösung - vor allem, um die Zusammenführung aus erfahrenen Spielern und unseren jungen Wilden bestmöglich zu bewerkstelligen. In den Gesprächen waren wir uns in sehr vielen Punkten sofort einig und haben dann auch nicht mehr locker lassen. Wir sind sehr glücklich über die Zusage von Christoph", betont Bauer.