Erik Müller verlängert am Betzenberg von red · Gestern, 22:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern und Nachwuchstalent Erik Müller haben einen neuen Vertrag unterzeichnet. Der 19-Jährige lief bislang einmal für die FCK-Profis am Betzenberg auf.

Der gebürtige Speyerer wechselte im Jahr 2018 ins Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel. Seitdem durchlief er nahezu alle Jugendmannschaften des 1. FC Kaiserslautern. In der U21 der Roten Teufel absolvierte er bislang in der laufenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 27 Partien und konnte dabei neun Tore erzielen und drei weitere vorbereiten. Für die FCK-Profis unter der Leitung von Torsten Lieberknecht feierte er im Dezember 2025 im Heimspiel gegen Dynamo Dresden sein Debüt.

„Mit seiner Schnelligkeit und Intensität verkörpert Erik Müller wichtige Merkmale, die zum 1. FC Kaiserslautern und unserer Spielweise passen. Er hat in der laufenden Saison in der Oberliga und durch das Training bei den Profis auch spielerisch einen großen Entwicklungsschritt vollzogen, weswegen wir davon überzeugt sind, dass er sich auch in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Wir sind froh, dass wir mit ihm einen weiteren talentierten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs binden konnten, der auch die nächsten Schritte seiner Entwicklung gemeinsam mit uns beim FCK gehen wird“, kommentiert FCK-Sportdirektor Marcel Klos die Vertragsunterschrift von Erik Müller.