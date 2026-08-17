Mittelfeld Spieler Erik Grothaus ist zurück bei Viktoria Gesmold – Foto: Fupa

Neben dem überzeugenden 4:0-Heimsieg des Bezirksliga-Teams von Viktoria Gesmold gegen den TuS Rulle gab es im Sportpark an der Else am Sonntag eine weitere schöne Nachricht: Erik Grothaus ist zurück auf dem Platz.

351 Tage musste der 22-jährige Mittelfeldspieler verletzungsbedingt pausieren. Nun feierte Grothaus sein langersehntes Comeback. Nach seiner Einwechslung sammelte er die ersten Minuten im Spielbetrieb und deutete in ein, zwei Situationen bereits wieder seine fußballerischen Fähigkeiten an.