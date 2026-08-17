Nach 351 Tagen Verletzungspause feiert der 22-Jährige sein Comeback im Trikot des Bezirksligisten Viktoria Gesmold.
Neben dem überzeugenden 4:0-Heimsieg des Bezirksliga-Teams von Viktoria Gesmold gegen den TuS Rulle gab es im Sportpark an der Else am Sonntag eine weitere schöne Nachricht: Erik Grothaus ist zurück auf dem Platz.
351 Tage musste der 22-jährige Mittelfeldspieler verletzungsbedingt pausieren. Nun feierte Grothaus sein langersehntes Comeback. Nach seiner Einwechslung sammelte er die ersten Minuten im Spielbetrieb und deutete in ein, zwei Situationen bereits wieder seine fußballerischen Fähigkeiten an.
Für Grothaus ist die Rückkehr auch deshalb besonders emotional, weil er bereits seit der C-Jugend für Viktoria Gesmold spielt und dem Verein seit vielen Jahren verbunden ist.
Nach dieser langen Leidenszeit ist sein Comeback ein besonderer Moment – für ihn persönlich und für seine Mannschaft und den gesamten Verein.