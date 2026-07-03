Erik Alexanjan mit Verletzungs-Verzögerung zu Frisia

Erik Alexanjan (re.) und Leif Johannsen (Sportlicher Leiter). – Foto: Frisia Risum-Lindholm

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm begrüßt mit Timelag Erik Alexanjan, der nach einer langwierigen Verletzungspause zurück ist und fest zum Team der ersten Mannschaft stößt.

Für den Sportlichen Leiter Leif Johannsen ist der Schritt des jungen Spielers eine erfreuliche Entwicklung für den Verein. Johannsen ordnet den Wechsel wie folgt ein: „Eriks Start in den Seniorenbereich war alles andere als leicht. Geplant hatten wir die letzte Saison bereits mit ihm, das wurde aber leider aufgrund einer Verletzung nichts. Jetzt hat Erik in den letzten Monaten, nach dem Comeback, schon in der ‚Jü Tweed‘ bewiesen, was er kann, und hat die Jungs in dem Saisonendspurt super unterstützt.“

Der Sportliche Leiter unterstreicht zudem die Bedeutung für den Verein: „Eriks robuste Spielweise wird uns im Mittelfeld gut tun. Ein weiterer Jugendspieler aus Risum-Lindholm für unseren Ligakader. Ich bin mir sicher, dass das den ein oder anderen Frisia-Jugendtrainer stolz macht.“

„Schritt in den Herrenbereich verlief anders als erhofft“

Alexanjan selbst blickt demütig und hochmotiviert auf seine Rückkehr. Nach der harten Zeit der Reha ist die Freude auf den Rasen groß: „Der Schritt in den Herrenbereich verlief für mich zunächst anders als erhofft. Direkt nach dem Schritt war ich länger verletzt und musste eine Zeit lang pausieren. In dieser Zeit habe ich viel Unterstützung von der Mannschaft und dem Trainerteam bekommen, um wieder fit zu werden. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehen kann. Ich freue mich auf die kommende Zeit mit der Mannschaft und darauf, wieder alles für das Team geben zu können.“

Der SV Frisia 03 setzt damit weiter konsequent auf Eigengewächse aus der eigenen Jugend, die im Verein den Sprung in den Herrenbereich meistern.