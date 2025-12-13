Erich Sautner wird Cheftrainer beim VfR Hausen

Der VfR Hausen freut sich bekanntgeben zu können, dass Erich Sautner die erste Mannschaft auch in der Rückrunde der Verbandsligasaison 2025/26 als Cheftrainer betreuen wird. Ihm zur Seite steht weiterhin Yannick Häringer als spielender Co-Trainer.

"Wir sind überzeugt, mit Erich den richtigen Mann für diese Aufgabe gefunden zu haben. Sowohl er als auch Yannick genießen unser vollstes Vertrauen und wir sind sicher, dass sie gemeinsam die positive Entwicklung unserer Mannschaft fortsetzen werden", vermeldete der VfR Hausen. Sautner wird Nachfolger von Amaury Bischoff, der nach dem 0:0 gegen den SV Linx seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.