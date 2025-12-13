Erich Sautner wird Cheftrainer

Der VfR Hausen freut sich bekanntgeben zu können, dass Erich Sautner unsere erste Mannschaft auch in der Rückrunde der Verbandsligasaison 2025/26 als Cheftrainer betreuen wird.
Ihm zur Seite steht weiterhin Yannick Häringer als spielender Co-Trainer.
Wir sind überzeugt, mit Erich den richtigen Mann für diese Aufgabe gefunden zu haben. Sowohl er als auch Yannick genießen unser vollstes Vertrauen und wir sind sicher, dass sie gemeinsam die positive Entwicklung unserer Mannschaft fortsetzen werden.
Der gesamte Verein freut sich auf eine erfolgreiche Rückrunde.
Viel Erfolg Coach Sautner
Hausen, Dezember 2025