Erich Sautner plötzlich in tragender Rolle beim VfR Hausen

Eigentlich war Erich Sautner für die kommende Saison in der Kreisliga A beim VfR Hausen II fest als spielender Co-Trainer eingeplant. Doch nun ist es durchaus möglich, dass der 33-jährige Edeltechniker mit Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung im Verbandsliga-Team des VfR konstant eine tragende Rolle spielt.

Beim 2:2 zum Liga-Auftakt gegen den SV Linx erzielte Sautner einen Treffer. „Er hat wirklich eine gute Vorbereitung absolviert, war regelmäßig im Training, während andere im Urlaub weilten“, sagt Verbandsliga-Trainer Amaury Bischoff. Er kennt Sautner noch aus der gemeinsamen Zeit beim Bahlinger SC in der Saison 2019/20. „Es gibt nicht viele Spieler, die so ein gutes Gefühl im Fuß haben wie Erich“, sagt der elsässische Coach. Voraussetzung sei, dass der flexibel einsetzbare Offensivspieler weiter an seiner Fitness arbeitet. „Von seinem spielerischen Niveau und seiner Mentalität bringt Erich weiter alles für die Verbandsliga mit“, ist Bischoff überzeugt. Wie es dann mit seiner Position in der zweiten Mannschaft weitergeht, wenn die Saison am 31. August beginnt, werde man sehen. Priorität hätten aber die Anforderungen der ersten Mannschaft, stellt Bischoff klar.