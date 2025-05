Erich Sautner komplettiert Trainerteam des VfR Hausen II

In der Kreisliga B, Staffel IV, liefert sich der VfR Hausen II ein spannendes Aufstiegsrennen mit der SG Bremgarten/Hartheim und der Spvgg. Ehrenkirchen. Vier Spieltage vor dem Saisonende liegt das Team auf dem ersten Tabellenplatz. Der Meister steigt direkt auf, der Vizemeister kämpft in der Aufstiegsrunde um den Sprung in die A-Klasse.

Während die Ligazugehörigkeit der Reserve für die kommende Saison noch nicht geklärt ist, haben die VfR-Verantwortlichen das Trainerteam komplettiert. Gemeinsam mit Murat-Can Mazlum (34), der die Mannschaft seit dieser Saison hauptverantwortlich betreut, wird Erich Sautner (33) das Trainerduo bilden. Wie Mazlum wird auch der spielende Co-Trainer Yigit Hasan Adali (31) seine Tätigkeit fortsetzen.