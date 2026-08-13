Erich Sautner: "Als Spieler hätte ich etwas geduldiger sein müssen"

Mit dem VfR Hausen will Erich Sautner als Trainer eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen. Die Top fünf hält er für möglich. | Foto: P. Schmidt

Erich Sautner hat beim Fußball-Verbandsligisten VfR Hausen den Wechsel vom Spieler zum Trainer vollzogen. Für den Saisonstart am Wochenende tippt er das eine oder andere überraschende Resultat.

Quirlig, dribbelstark, Freistoßkünstler und zuweilen schlampiges Genie – Erich Sautner gehört sicher zu spektakulärsten Fußballern der Region Freiburg in den vergangenen Jahrzehnten. Trotz des DFB-Pokalsiegs 2009 mit der U19 des SC Freiburg, trotz Drittliga-Erfahrung beim Halleschen FC und der Regionalliga-Meisterschaft 2014 bei der TSG Neustrelitz kam der offensive Mittelfeldspieler nie im oberen Profi-Segment an. Weiterlesen: Erich Sautner (VfR Hausen) tippt den Spieltag: "Als Spieler hätte ich etwas geduldiger sein müssen" (BZ-Plus)

Neues Format: Der Tippkönig

Mit Beginn der Fußballsaison in den überbezirklichen Ligen Südbadens startet die Sportredaktion im Raum Freiburg ein neues Format – den Tippkönig. Ein Experte oder Protagonist des hiesigen Amateurfußballs tippt dabei neun Spiele des Wochenendes mit den höchstklassigen Vertretern der Region von der Regionalliga bis teilweise in die Landesliga. Für jedes richtige Ergebnis erhält er fünf Punkte, stimmt der Torabstand, gibt's drei Punkte, für die richtige Tendenz immerhin zwei Punkte. Für jede Halbserie wird dabei ein Ranking erstellt. Der jeweilige Sieger, also der Tippkönig, erhält einen kleinen Preis. Der aktuelle Zwischenstand wird in der Dienstag-Ausgabe veröffentlicht und ist zudem online abrufbar. Den Tipps vorangeschaltet ist stets ein kurzes Porträt des Experten.