Erich Hartl neuer DFB-Stützpunkttrainer in Cham

Der 49-jährige Laubmeier war seit 2021 als Honorartrainer am DFB-Stützpunkt Cham aktiv und war durch seine ruhige und sympathische Art sowohl bei Spieler als auch Eltern äußerst beliebt. Der Gymnasiallehrer scheidet auf eigenen Wunsch aufgrund von zeitlichen Aspekten aus. „Wir sind Daniel für seine geleistete Arbeit am DFB-Stützpunkt Cham sehr dankbar. Er war für uns nicht nur auf Grund seiner sportlichen Kompetenzen wertvoll, sondern insbesondere auf Grund seines Charakters. Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen ihn aus, er hat immer eine unverstellte Meinung, ohne sich als Lautsprecher hervorzutun, agiert immer als Teamplayer. Auf Grund seiner Verbundenheit mit und zum Talentförderprogamm und der genannten Eigenschaften verlieren wir eine wertvolle Stütze. Wir werden die Türe für ihn immer und jederzeit offenhalten“, so DFB-Stützpunktkoordinator Johannes Ederer.



Der neue Mann im Stützpunkt-Trainerteam um Michael Lamecker, Stefan Pongratz und Lukas Perlinger ist kein unbekanntes Gesicht: Erich Hartl war früher bereits als Zusatztrainer im Talentförderprogramm und trainierte über mehrere Jahre hinweg verschiedene Jugendmannschaften des BFV-Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham. Von 2021 bis 2024 fungierte er als Cheftrainer des 1.FC Bad Kötzting in der Landesliga Mitte, wo er einen personellen Umbruch meisterte und den Traditionsverein über Jahre hinweg stabilisieren konnte.



„Mit Erich verbindet mich eine jahrelange Beziehung, angefangen von Duellen als Spielertrainer in Geigant gegen seine WiWa, später als Spieler bei ihm als Trainer in Geigant und am Ende als Trainerduo in der Chamer E-Jugend, mit denen wir tolle Erfolge feiern durften. Seine Entwicklung als Trainer und Funktionär im Fußball ist aus meiner Sicht bemerkenswert und es ist sehr schön, dass ich diesen Weg ein Stück weit begleiten durfte und weiterhin darf. Dass wir einen Landesligatrainer, dem für die neue Saison zahlreiche Angebote vorlagen, für das Talentförderprogramm gewinnen konnten, spricht einerseits für die Qualität und die Attraktivität unseres Programms, andererseits aber vor allem für Erichs Einstellung und Werte. Mit seiner Art haben wir ein wichtiges Puzzlestück für die Ausbildung unserer Talente im Landkreis Cham dazu gewonnen“, freut sich Stützpunktkoordinator Ederer über die neue Personalie. Der DFB-Stützpunkt Cham bedankt sich bei „Laubi“ für seinen jahrelangen Einsatz und freut sich über die Rückkehr von Erich.