Eric Resag: "Natürlich habe ich ein wenig dazu beigetragen"

Eine Ehrung, die ihn überrascht hat

„Erstmal vielen Dank, dass ihr mich ausgewählt habt“, sagt Resag. „Ich persönlich habe nicht damit gerechnet, Spieler der Woche zu werden, sondern habe nur gehofft, in die Elf der Woche zu gelangen. Was mich aber umso mehr freut.“ Seine Worte spiegeln Überraschung, Dankbarkeit und einen großen Teamgedanken wider.

Endlich wieder ein funktionierendes Kollektiv

Resag denkt beim Blick auf den 6:0-Erfolg nicht zuerst an seine eigenen Statistiken, sondern an das große Ganze. „Nach den letzten Spielen, bei denen wir als Mannschaft nicht besonders glänzten und viele Probleme mit unseren Abläufen und Teamgeist hatten, haben wir es bei diesem Spiel umso besser gemacht und wieder als Mannschaft funktioniert“, erklärt er.

Auch seine eigenen vier Scorerpunkte ordnet er ein: „Natürlich habe ich ein wenig dazu beigetragen, aber ich denke, dass wir auch ohne meine Tore oder die Vorlage, sondern durch uns als Mannschaft Erfolg gehabt hätten.“ Worte, die zeigen, wie sehr er im Kollektiv denkt.

Tore als Ausnahme, nicht als Anspruch

Resag beschreibt sich selbst nicht als klassischen Vollstrecker: „Ich persönlich bin eigentlich gar nicht der, der die Tore macht, sondern eher einer, der versucht, die Tore vorzubereiten.“ Doch wenn sich Chancen ergeben, zögert er nicht: „Trotzdessen versuche ich jeden meiner Chancen zu nutzen, egal wie. Hauptsache, ich helfe damit meiner Mannschaft.“

Ein Verein, der Heimat geworden ist

Seine Verbindung zur SG Eintracht Peitz reicht tief. „Da ich schon seit meinem 6. Lebensjahr bei diesem Verein spielen darf und er dadurch ein Teil von meinem Leben geworden ist, macht es das Familiäre und die Freundlichkeit von allen Mitgliedern.“

Besonders schätzt er das Vereinsleben: „Wir haben jedes Jahr große Events, die außerhalb von unseren Spielen uns als Mannschaft und Freunde zusammenbringen, und es lohnt sich immer, vor Ort auf unserem Sportplatz zu sein.“

Cristiano Ronaldo als prägendes Idol

Resag nennt ohne Zögern seinen Lieblingsspieler: „Ich bin schon seit klein auf Cristiano Ronaldo Fan und würde ihn als meinen absoluten Lieblingsspieler identifizieren. Er hat mich durch seine Spielweise zum Beispiel dazu gebracht, den Fußball zu lieben.“

Kreativer Spielmacher auf der Zehn

Seine Lieblingsposition ist klar definiert: „Ich spiele am liebsten auf der 10 und habe durch mein Trainerteam zum Glück die Möglichkeit, auch auf der Position spielen zu dürfen.“ Dort verbindet er Spielübersicht, Technik und das Gefühl für entscheidende Momente.

Klassenerhalt als unmittelbares Ziel

Noch steht die SG Eintracht Peitz II auf Platz neun der 1. Kreisklasse Niederlausitz. Resag formuliert das Ziel ohne Beschönigungen: „Da wir uns ab dem zweiten Ligaspiel komplett verloren hatten, ist unser Ziel erstmal der Klassenerhalt und hoffen, dass es nächstes Jahr mit dem Aufstieg klappt.“

Die Zukunft soll Peitzer Grün bleiben

Sportlich denkt Resag nicht an Vereinswechsel oder große Träume – sondern an Kontinuität: „Ich will als Allererstes natürlich gesund bleiben und sonst auf jeden Fall weiterhin für SG Eintracht Peitz auf dem Feld stehen.“

Fußball als Mittelpunkt, Familie als Ausgleich

Neben dem Fußball bleibt wenig Raum für anderes – und genau das ist für ihn in Ordnung „Außer Zeit mit Freunde und Familie zu verbringen, nichts Außergewöhnliches. Bei mir ist der Hauptfokus auf Fußball.“

Industriemechaniker im Schichtdienst

Auch beruflich steht er fest im Leben: „Ich habe meine Ausbildung in Peitz bei der Firma Falken GmbH als Industriemechaniker absolviert und bin seitdem fest als Schichttechniker eingestellt.“ Ein Beruf, der Verantwortung und Präzision verlangt – ähnlich wie seine Rolle im Mittelfeld.

Ein junger Spieler mit Herz und Hingabe

Eric Resag zeigt, warum er FuPa-Spieler der Woche geworden ist: Ehrgeiz, Teamgeist und eine tiefe Verbundenheit zu seinem Verein prägen ihn. Sein Dreierpack gegen die SpG Sellessen/Spremberg war ein sportlicher Höhepunkt – seine Worte aber zeigen, dass sein wahres Fundament Loyalität, Demut und Liebe zum Fußball sind.