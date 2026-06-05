 2026-06-03T09:07:03.210Z

Interview

Eric Oehler übernimmt die SG Sponsheim

Aus der Landesliga in die B-Klasse: Der Coach sieht die neue Aufgabe nicht als Knick +++ Im Gegenteil – er hat bei seinem neuen Klub einiges vor

von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Eric Oehler (mittig vorne) steht künftig in der B-Klasse an der Seitenlinie.
Eric Oehler (mittig vorne) steht künftig in der B-Klasse an der Seitenlinie. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

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SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim
Eric Oehler
Eric Oehler

Sponsheim. Nachdem er die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim vor dem Abstieg in die Bezirksliga gerettet hat, wird Eric Oehler (42) künftig die SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim trainieren. Für den gebürtigen Mainzer ist es die fünfte Trainerstationen nach Zornheim II, Dexheim, Jugenheim und Ingelheim.

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Herr Oehler, wie genau hat es Sie zur SG verschlagen?
Es gab über die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder losen Kontakt. Es hatte aber damals nie zu 100 Prozent gepasst. In diesem Sommer dann aber letztendlich doch.
Wie lange mussten Sie überlegen, als die Anfrage kam?
(lacht) Wie jeder gute Ehemann habe ich natürlich zu Hause Rücksprache gehalten, nachdem ich mit der wirklich tollen und erfüllenden Landesliga-Aufgabe auch mit dem Gedanken gespielt hatte, komplett aufzuhören. Aber nachdem mir meine Frau zärtlichst mitgeteilt hat, dass sie nicht an sieben Tagen die Woche mit mir zu Hause plant, war die Birne nach zwei Gesprächen geschält.
Von der Landesliga in die Niederungen der B-Klasse – können Sie bitte mal kurz erklären, warum dies kein Karriereknick ist?
Weil es nie ein Knick sein kann, wenn Du Dinge tust, die Dir Spaß machen. Ich definiere mich nicht durch eine Liga. Wenn ich mit meiner Idee mit einer Mannschaft erfolgreich bin, kommt es nicht auf die Klasse an. Wahrscheinlich stoppt der B-Klassen-Spieler den Ball laut Erhebungen des statistischen Bundesamtes etwas weiter als der Landesliga-Kicker... So what?
Was für ein Umfeld finden Sie bei der SG vor – und was kann Ihr neuer Verein von Ihnen erwarten?
Ich habe die SG als sehr klar und aufgeräumt wahrgenommen. So etwas schätze ich sehr. Was die SG von mir erwarten sollte? Erfolg.
Wer wird außer Ihnen noch alles dem Trainerteam angehören?
Im Bereich Torwart-Trainer sind wir gut aufgestellt. Die Position des Co-Trainers ist leider noch nicht final geklärt. Diese Baustelle wollen wir noch schließen.
Mit einem Eric Oehler als Trainer kann das Saisonziel ja eigentlich nur Aufstieg lauten, oder?
(grinst breit) Schön, dass Sie nicht gefragt haben: Mit einem Eric Oehler als Trainer sollte man auf jeden Fall ne Kiste Bier kalt haben? Aber Spaß beiseite. Klar schielen wir mit einem Auge auf den „Massenaufstieg“. Aber auch das wird kein Selbstläufer. Sicher ist: Wir wollen nicht die Plätze 12 und 13 ausspielen.
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Das Interview führte Michael Heinze.