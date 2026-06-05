Eric Oehler übernimmt die SG Sponsheim

Von der Landesliga in die Niederungen der B-Klasse – können Sie bitte mal kurz erklären, warum dies kein Karriereknick ist?
Weil es nie ein Knick sein kann, wenn Du Dinge tust, die Dir Spaß machen. Ich definiere mich nicht durch eine Liga. Wenn ich mit meiner Idee mit einer Mannschaft erfolgreich bin, kommt es nicht auf die Klasse an. Wahrscheinlich stoppt der B-Klassen-Spieler den Ball laut Erhebungen des statistischen Bundesamtes etwas weiter als der Landesliga-Kicker... So what?
Was für ein Umfeld finden Sie bei der SG vor – und was kann Ihr neuer Verein von Ihnen erwarten?
Ich habe die SG als sehr klar und aufgeräumt wahrgenommen. So etwas schätze ich sehr. Was die SG von mir erwarten sollte? Erfolg.
Wer wird außer Ihnen noch alles dem Trainerteam angehören?
Im Bereich Torwart-Trainer sind wir gut aufgestellt. Die Position des Co-Trainers ist leider noch nicht final geklärt. Diese Baustelle wollen wir noch schließen.
Mit einem Eric Oehler als Trainer kann das Saisonziel ja eigentlich nur Aufstieg lauten, oder?
(grinst breit) Schön, dass Sie nicht gefragt haben: Mit einem Eric Oehler als Trainer sollte man auf jeden Fall ne Kiste Bier kalt haben? Aber Spaß beiseite. Klar schielen wir mit einem Auge auf den „Massenaufstieg“. Aber auch das wird kein Selbstläufer. Sicher ist: Wir wollen nicht die Plätze 12 und 13 ausspielen.
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Das Interview führte Michael Heinze.