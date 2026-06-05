Eric Oehler übernimmt die SG Sponsheim

Es gab über die letzten zwei, drei Jahre immer mal wieder losen Kontakt. Es hatte aber damals nie zu 100 Prozent gepasst. In diesem Sommer dann aber letztendlich doch.

Wie lange mussten Sie überlegen, als die Anfrage kam?

(lacht) Wie jeder gute Ehemann habe ich natürlich zu Hause Rücksprache gehalten, nachdem ich mit der wirklich tollen und erfüllenden Landesliga-Aufgabe auch mit dem Gedanken gespielt hatte, komplett aufzuhören. Aber nachdem mir meine Frau zärtlichst mitgeteilt hat, dass sie nicht an sieben Tagen die Woche mit mir zu Hause plant, war die Birne nach zwei Gesprächen geschält.