Eric Morsch neuer Vorsitzender des FC Eschweiler Der 28-Jährige benennt Ziele mit dem Fusionsverein

Der Deutsch- und Sport-Lehrer der Liebfrauenschule spielte selbst Fußball beim FCE-Vorgängerklub Germania Dürwiß (dazu mehrere Mittelrheinliga-Jahre beim SV Breinig), war Nachwuchstrainer und arbeitet seit einigen Monaten in der FCE-Führung mit. „Ziel für uns ist es, ein Angebot für jeden zu schaffen. Fußball-Breitensport soll man bei uns genauso ausüben können wie leistungsorientierten Sport“, sagt Morsch.



Der 28-Jährige benannte mit Elan noch weitere Vorhaben für den mit über 20 Mannschaften neben Falke Bergrath größten Fußballverein Eschweilers: „Es soll weiterhin so sein, dass wir Spieler in unserem Nachwuchsbereich für unsere eigenen Erwachsenenteams ausbilden wollen. Jugend und Senioren möchten wir näher zusammenführen und eine gemeinsame Vereinsidentität entwickeln und leben. Dazu ist es auch nötig, bestehende Strukturen zu stabilisieren und neue zu etablieren.“ Diese Ambitionen betrachtet der Dürwißer mit seinen Vorstandskollegen als „langfristiges Projekt“.



Als Stellvertreter von Morsch wurden Manfred Bräuer (2. Vorsitzender) und Frank Dickmeis (3. Vorsitzender) wiedergewählt. Auch Geschäftsführer Jörg Herpertz und Schatzmeister Thomas Kanzler bestätigten die Mitglieder in ihren Ämtern. Darüber hinaus gehören Tim Dickmeis, Sven Freialdenhoven, Willi Greven, Timo Kanzler und Susanne Weiler als Beisitzer dem Vorstand der „Indelöwen“ an.