Vereinsnachrichten
Durchsetzungsfreudig und energisch: Eric Reuter (rechts) lässt sich nicht so schnell abdrängen.
Durchsetzungsfreudig und energisch: Eric Reuter (rechts) lässt sich nicht so schnell abdrängen. – Foto: Hans Krämer

Eric liebt kleine und große Bälle

Kreisliga A 9: Eric Reuter ist nicht nur ein leidenschaftlicher Fußballer und schießt für die SG Herforst Tore wie am Fließband. Er hat auch noch ein Faible für eine andere Sportart, die er einst sogar parallel zum Kicken ausübte.

Eric Reuter war nicht immer ein solch fokussierter Fußballer, wie er es heute ist. Bis zu seinem Wechsel als B-Junior zum FSV Salmrohr spielte er parallel auch noch Tennis bei der SG Fidei. „Noch heute ist Tennis eine kleine Leidenschaft von mir, doch der Sport allgemein ist mein großes Hobby“, berichtet der 27-Jährige. Unter Bruno Kleincz begann Reuter bei den Bambini des SV Rodt, spielte dann bis zur C-Jugend in der großen JSG mit Herforst, Preist, Orenhofen, Zemmer, Schleidweiler und Rodt. „In der C-Jugend sind wir in die Rheinlandliga aufgestiegen. Das war schon sehr cool. Mein Vater Markus hat mich da auch trainiert und mich später immer nach Salmrohr gefahren“, erinnert sich Reuter.

Wo Eric Reuter sonst noch gespielt hat: Nach dem Wechsel zum FSV Salmrohr galt seine volle Konzentration dem Fußball. „Ich hatte das Glück, in meiner Salmrohrer Zeit ein knappes Jahr Oberliga-Luft zu schnuppern und nach dem Abstieg in der Rheinlandliga zu spielen.“

Aufrufe: 06.11.2025, 19:15 Uhr
Lutz SchinköthAutor