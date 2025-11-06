Eric liebt kleine und große Bälle

Eric Reuter war nicht immer ein solch fokussierter Fußballer, wie er es heute ist. Bis zu seinem Wechsel als B-Junior zum FSV Salmrohr spielte er parallel auch noch Tennis bei der SG Fidei. „Noch heute ist Tennis eine kleine Leidenschaft von mir, doch der Sport allgemein ist mein großes Hobby“, berichtet der 27-Jährige. Unter Bruno Kleincz begann Reuter bei den Bambini des SV Rodt, spielte dann bis zur C-Jugend in der großen JSG mit Herforst, Preist, Orenhofen, Zemmer, Schleidweiler und Rodt. „In der C-Jugend sind wir in die Rheinlandliga aufgestiegen. Das war schon sehr cool. Mein Vater Markus hat mich da auch trainiert und mich später immer nach Salmrohr gefahren“, erinnert sich Reuter.