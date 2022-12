FuPa blickt auf legendärae YouTube-VIdeos zurück. – Foto: YouTube / Nike

Eric Cantona schickt Satan zurück in die Hölle Legendäre Fußball-Werbespots: Eric Cantona, Ronaldo & Co. treten gegen Satan und seine Mannschaft aus der Hölle an.

Nike und Pepsi haben viele legendäre Fußball-Werbespots produziert und damit die Massen elektrisiert. Die größten Stars der jeweiligen Zeit standen vor der Kamera und lieferten sich Schlachten wie Gladiatoren, kämpften gegen Verbrecher oder duellierten sich in einem Käfig-Turnier. Es ging dabei nicht nur um die Markenbotschaft, sondern um eine Geschichte - und deshalb hatten die Clips nachhaltigen Erfolg mit teilweise weit über 100 Millionen Aufrufen auf YouTube.

"Vielleicht sind sie ja freundlich?", fragt Paolo Maldini, während die Armee aus der Hölle auf ihn und die anderen Fußball-Stars aus dieser Nike-Werbung zustürmt. Er erntet zurecht einen spöttischen Blick von Eric Cantona, denn Satans Jungs sind überhaupt nicht nett. Doch mit aufgestelltem Kragen bekommt der Höllenfürst schließlich auf die Socken.