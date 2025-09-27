Erholt nach Bammental

Verglichen mit den meisten anderen Landesligisten befindet sich die SG Kirchardt mittlerweile zwei Partien im Hintertreffen. Das lässt zum einen hoffen, da mit weiteren Punkten sogar eine Position in der Spitzengruppe möglich scheint, andererseits werden die zwei anstehenden englischen Wochen im Oktober an den Kräften zehren. Was jene Kraft betrifft, sollte am Samstag eine gut erholte Kirchardter Truppe beim FC Bammental auflaufen (Anpfiff, 15.30 Uhr). Die Absage des Mittwochabendspiels gegen die SG-SV Lobbach war alternativlos.

Ausgerechnet während des aktuellen Regenwetters steht der SG Kirchardt nur ein Rasenplatz zur Verfügung. "Die Renovierung unseres Hauptspielfelds hat sich etwas nach hingen gezogen", sagt Thomas Hafner. Der Sportlicher Leiter der SG ist aber frohen Mutes, "dass wir in zwei bis drei Wochen wieder auf beide Plätze können." Dann sollte es auch kein Problem das abgesagte Heimspiel gegen Lobbach im Laufe des Oktobers nachzuholen.

Ohne 90 sicherlich sehr anstrengende Minuten, die es am Mittwoch auf tiefem Geläuf gegeben hätte, machen sich die Kirchardter nun auf den Weg nach Bammental. Dort muss der heimsiche FC ein Formtief überwinden. In den vergangenen Wochen hat der Verbandsliga-Absteiger und Landesliga-Mitfavorit reihenweise unerwartete Punktverluste gegen Rheinau (1:1), Türkspor Eppingen (2:3) und Ketsch (0:3) hinnehmen müssen. Die Konsequenz ist das Abrutschen aus der Spitzengruppe und wenn sich die Brecht-Elf nicht bald fängt, droht ihr eine Saison weit entfernt von den Aufstiegsrängen.