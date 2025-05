Erhobenen Hauptes in die Kreisklasse B

Der 27-Jährige coacht seit einigen Wochen die Zweite, nachdem sein Vorgänger und Aufstiegstrainer Simon Nuß zur Ersten hochgezogen worden ist. Dort gilt es nach wie mit allen möglichen Mitteln den Kreisliga-Klassenerhalt zu schaffen. "Das hat ganz klar Priorität und das hat sich mitunter auch auf unsere Kaderzusammenstellung ausgewirkt", erläutert Richter.

Die Personaldecke ist zuletzt immer dünner geworden, weshalb niemand in Helmstadt allzu traurig ist, wenn die Runde in knapp zwei Wochen vorbei ist. So lange wollen sich die Helmstädter ordentlich präsentieren und vielleicht noch das ein oder andere Pünktchen einsammeln. Am Sonntag beim TSV Zaisenhausen ist dieses Unterfangen zumindest nicht gänzlich aussichtslos. Danach folgt das letzte Heimspiel gegen den SV Babstadt und die vermeintlich unlösbare Aufgabe am finalen Spieltag in Tiefenbach.