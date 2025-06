Erhobenen Hauptes

Steffen Schieck hört nach acht Jahren in Zuzenhausen auf. – Foto: Siegfried Lörz

Ein Abstieg ist nie ein Erfolg. Angesichts der Voraussetzungen, mit denen der FC Zuzenhausen in seine erste Oberliga-Saison gegangen ist, ist der Abstieg aber auch kein Misserfolg. Der Klub ist das Unternehmen ohne wirtschaftliche Risiken eingegangen und die Mannschaft hat alles in ihrer Macht stehende getan. Letztlich hat es nicht gereicht. 2025/26 ist Zuze wieder Verbandsligist, dann unter dem neuen Trainre Niklas Kissel, der die vergangenen beiden Jahre als Co-Trainre fungierte. Wir werfen einen Blick zurück.

Abschied nach acht Jahren Fünf Jahre in der Ersten und drei Saisons in der Zweiten. Steffen Schieck hat große Fußspuren in Zuzenhausen hinterlassen. Der Höhepunkt mit der Verbandsliga-Meisterschaft 2024 wird in der Klubhistorie für immer mit dem Trainer Schieck verbunden sein.

"Zum Ende ist das jetzt natürlich schon ein besonderes Spiel für mich", so Schieck vor dem letzten Heimspiel. Gleichzeitig dachte der Teamplayer aber auch an die Spieler, die den Verein verlassen, "es ist ja nicht nur für mich ein Abschied." Trotz aller Glückwünsche und Dankesreden zu seiner herausragenden Amtszeit ist er Wettkämpfer genug und sah die Chance, die Oberliga zu halten. "Ich ärgere mich aber schon über den Abstieg", hält der 37-Jährige fest und sagt weiter: "Wenn du so viele enge Spielverläufe hast und siehst, dass du mithalten kannst, tut es natürlich weh. Es war eben so, dass häufig Kleinigkeiten gefehlt haben." Verglichen mit der wirtschaftlich ungleich stärker aufgestellten Konkurrenz kämpfte der FCZ jedoch einen ungleichen Kampf.

Großer Leistungssprung "Es ist in der Tat ein großer Sprung von der Verbandsliga- in die Oberliga, hier gibt es schließlich schon Fußballer, die das hauptberuflich machen", sagt Schieck und ergänzt, "angesichts dieser Tatsache haben wir uns gut geschlagen." In der Verbandsliga wird zwar auch sehr ansehnlicher Fußball gespielt, eine Klasse höher ist die Intensität allerdings noch einmal etwas ganz anderes. Wer sich hier körperlich nicht gut präpariert, hat schlicht und ergreifend keine Chance. In Zuzenhausen wusste man das und hat sich sehr gut auf das Abenteuer Oberliga vorbereitet und besser mitgehalten, als es viele Außenstehende der Mannschaft zugetraut hatten. Paukenschlag zum Start Der Paukenschlag wäre beinahe zur riesengroßen Sensation geworden. Am Freitag, den 2. August reiste der FCA-Tross zur SG Sonnenhof Großaspach, dem großen Meisterschaftsfavoriten. Dort führte der badische Aufsteiger zweimal und musste erst zehn Minuten vor Schluss den Endstand zum 2:2 hinnehmen. Was damals noch keiner wusste, es sollte in der kompletten Vorrunde der einzige Punktverlust für Großaspach bleiben. Mitte November folgte erneut ein 2:2 gegen ein Ausnahme-Team. Dieses Mal knöpfte die Schieck/Kissel/Heinlein-Elf der TSG Balingen einen Zähler ab und war dem möglichen Dreier noch ein gutes Stück näher. Den 2:2-Endstand galt in der sechsten Minute der Nachspielzeit zu schlucken. Diese beiden Ergebnisse haben alleine für sich schon die oberliga-tauglichkeit des FCZ unter Beweis gestellt. Auswärtsstärke in der Vorrunde Im Spätjahr herrschte in einem Aspekt Konstanz. Zuhause ging nichts, auswärts gelangen dagegen immer mal wieder Siege. Selbige waren wichtig, um stets den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu halten. Rückblickend lässt sich sagen, dass die Mannschaft im heimischen Häuselgrundweg, wo es reihenweise knappe wie ärgerliche Niederlagen gab, die nötigen Punkte zum Klassenerhalt hat liegenlassen. Schmerzhafte Abgänge Vier der sieben Spieler mit den meisten Einsätzen 2024/25 stehen dem FCZ in der neuen Runde nicht mehr zur Verfügung. Marvin Braasch, Christopher Wild, Kevin Oechsler sowie Felix Binder hinterlassen Lücken, die nur sehr schwer bis kaum zu füllen sein werden. Wilds Abgang zum 1.FC Mühlhausen stärkt gleichzeitig einen direkten Konkurrenten in der neuen Saison und reißt das kongeniale Sturmduo, das er über viele Jahre hinweg mit Kapitän Dominik Zuleger bildete, auseinander. Mit 13 Treffern erzielte Wild obendrein die mit Abstand meisten aller Grün-Weißen. Zweitbester Schütze, wie sollte es anders sein, war Zuleger mit sieben Toren.

Christopher Wild (r.) verlässt den FC Zuzenhausen Richtung 1.FC Mühlhausen. – Foto: Siegfried Lörz