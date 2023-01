Erhan Bahceci vor erneuten Staaken-Comeback Angreifer soll von Anadoluspor zurückkehren

Entweder hat man die Qualität, oder eben nicht. So ist Erhan Bahceci in einem Interview von vor einigen Jahren zu zitieren. Und die Qualität? Er hat sie auch noch mit 38 Jahren. In der Hinrunde schoss er für Anadoluspor Berlin in der Bezirksliga acht Treffer in 12 Spielen. Noch in der letzten Saison war er mit 16 Toren bester Torschütze beim S.D. Croatia in der Berlinliga.