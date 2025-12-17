Johannes Viehbeck wird weiter die Richtung beim TSV Ergoldsbach vorgeben – Foto: Alfred Brumbauer

Ergoldsbach baut hoffnungsvolle Generation auf - Viehbeck verlängert Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga macht es die junge TSV-Truppe in der Kreisliga richtig gut

Für den TSV Ergoldsbach ging vor ein paar Monaten eine Ära zu Ende. Nach sechs Bezirksliga-Jahren musste das Team um Abwehr-Recke Markus Diewald zurück in die Kreisliga. Dort hat sich das Team schnell akklimatisiert und darf sich als Rangdritter noch Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft machen. Unabhängig vom Saisonausgang wird der im Dezember 2022 als Trainer engagierte Johannes Viehbeck dem Verein erhalten bleiben.

Unter dem 37-jährigen wurde in den vergangenen drei Jahren ein großer Umbruch vollzogen. Leistungsträger wie Top-Torjäger Martin Stoller, der 2024 als Co-Spielertrainer zum Landesligisten SSV Eggenfelden gewechselt ist, Thomas Huf oder Alexander Santander Munioz verabschiedeten sich in diesem Zeitraum und hinterließen große Lücken. "Es wurden viele Nachwuchsspieler eingebaut und wir haben mittlerweile ein Team, in dem der Großteil der Jungs Anfang 20 oder noch jünger ist. Die Entwicklung unserer Youngster ist absolut positiv. Unsere jungen Wilden wie Kerim Demir, Moritz Lohr und Raphel Limmer gehen mittlerweile voran und übernehmen Verantwortung. Mit dem dritten Rang haben wir uns eine hervorragende und erfreuliche Ausgangsposition für die Restrückrunde erarbeitet. Die Jungs gehen Woche für Woche an ihre Grenzen und machen es sehr gut. Wir können bis zum Schluss um die Relegation zur Bezirksliga mitspielen und das wollen wir auch in Angriff nehmen - ohne nur ansatzweise Druck zu haben“, verrät Ergoldsbachs Fußballchef Ludwig Hirsch.







Mit einer jungen Truppe mischt der TSV Ergoldsbach in der Kreisliga Donau-Laaber vorne mit – Foto: Alfred Brumbauer









Der erfahrene Funktionär lobt Coach Johannes Viehbeck in den höchsten Tönen und ist happy, dass der Otteringer bereits für eine weitere Saison sein Ja-Wort gegeben hat: "Ich bin sehr froh und freue mich, mit Johannes den Weg in Ergoldsbach weiter zu gehen, um gemeinsam die kommenden Aufgaben in Angriff zu nehmen. Es passt in jeglicher Hinsicht. Die Zusammenarbeit mit den Jungs am Platz läuft, wie auch die mit den Vereinsverantwortlichen, ausgezeichnet. Daher haben wir frühzeitig die Weichen für die neue Saison gestellt. Die zum großen Teil doch sehr junge Mannschaft und Spieler nehmen eine sehr positive Entwicklung, die Handschrift von Johannes ist erkennbar und die Jungs werden weitere Schritte nach vorne machen.“



