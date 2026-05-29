Ergoldinger Kampfansage: »Das Ding ist noch nicht durch«

Der FC Ergolding hat sich noch lange nicht aufgegeben – Foto: Alfred Brumbauer

Es war ein gebrauchter Mittwoch-Abend für die Kicker des FC Ergolding. Der Vizemeister der Bezirksliga West machte gegen den oberbayerischen Bezirksliga-Vizemeister FC Moosinning über weite Strecken ein richtig gutes Spiel und erarbeitete sich eine Handvoll hochkarätiger Möglichkeiten - am Ende stand aber eine ernüchternde 1:3-Niederlage auf der Anzeigetafel. Mittelfeldmotor Oliver Steil und seine Mitstreiter brauchen im Rückspiel am Samstagabend (Anstoß: 18 Uhr) einen Sahnetag, um den Aufstieg doch noch realisieren zu können, der zugleich für ein paar andere niederbayerische Klubs positive Auswirkungen hätte.

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Christoph Ball (Trainer FC Moosinning): "Am Mittwoch hatten wir das Spielglück auf unserer Seite. Speziell in den ersten 25 Minuten waren wir überhaupt nicht präsent. Ergolding hat eine richtige Offensivwucht, die wir dieses Mal besser verteidigen müssen. Der Schlüssel zum Erfolg wird allerdings auch sein, nicht zu passiv zu agieren. Wenn wir meinen, es im Verwaltungsmodus über die Runden bringen zu können, wird das schiefgehen. Daher brauchen wir eine gute Balance und müssen nochmal alles raushauen. Die Ausgangsposition ist mehr als ordentlich und wir wollen den Aufstieg unbedingt packen."





Personalien: Mittelfeldmann Marco Espositio hat sich in Ergolding das Kreuzband gerissen. Der zuletzt berufsbedingt fehlende Routinier Georg Ball wird vermutlich wieder zur Verfügung stehen.











Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Mein werter Trainerkollege hat das Hinspiel gut analysiert - es hätte auch 3:1 für uns ausgehen können. Warum soll das nun nicht am Samstag passieren? Liebe Niederbayern, bitte alle betroffenen Vereine Samstag nach Moosinning kommen, um meine Jungs anzufeuern. Das Ding ist noch nicht durch."



Personalien: Ergänzungsspieler Ivan Rados ist krank und wird wohl ausfallen. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.