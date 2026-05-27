Ergolding wartet: Zwei Spiele trennen Moosinning von der Landesliga

Besiegt der FC Moosinning auch Ergolding über zwei Spiele und steigt in die Landesliga auf? – Foto: Harry Rindler

Der FC Moosinning hat sich mit einem Sieg im Elfmeterschießen für die zweite Runde der Aufstiegsrelegation qualifiziert. Gegner FC Ergolding kassierte in 30 Ligaspielen nur 26 Gegentreffer.

„Jetzt wollen wir das auch durchziehen“, sagt FCM-Trainer Christoph Ball, der seiner Mannschaft nach der Hitzeschlacht in Deggendorf mit Verlängerung und Elfmeterschießen höchsten Respekt zollt: „Alle sind über den Punkt drüber gegangen. Das war eine absolute Leistung des Willens. Auch wenn Elfmeterschießen immer etwas Glückssache ist, war es wahrscheinlich auch ausgleichende Gerechtigkeit, weil wir im Hinspiel das Glück nicht gerade auf unserer Seite hatten. Auf jeden Fall haben wir in beiden Partien insgesamt deutlich mehr fürs Spiel gemacht, haben uns an den Plan gehalten und sind dann am Samstag auch nicht ungeduldig geworden.“

Noch zwei Spiele, dann könnte sich der FC Moosinning erstmals seit der Saison 2018/19 wieder Landesligist nennen. Mit dem dramatischen Erfolg im Elfmeterschießen am Samstag in Deggendorf haben die Gelb-Schwarzen das Ticket für Runde zwei der Aufstiegsrelegation gelöst, in der nun der FC Ergolding wartet. Das Hinspiel steigt am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Ergolding, zum Rückspiel bitten die Moosinninger dann am Samstag um 18 Uhr.

Die Ergoldinger mussten sich schon rein von der Spielzeit her nicht ganz so quälen: Im Heimspiel am Mittwoch gelang der Truppe von Trainer und Urgestein Michael Heckner ein 3:1 gegen den Landesligisten FC Teisbach, und auch im Rückspiel setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga West aus Niederbayern sicher 4:2 durch.

Heute, 18:30 Uhr FC Ergolding Ergolding FC Moosinning Moosinning 18:30 live PUSH

Ergolding gehörte der Landesliga letztmals in der Saison 2014/15 an, damals stiegen die Niederbayern nach vier Jahren in den Gruppen Mitte und Südost als Tabellen-16. ab. Der heute 42-jährige Heckner war damals als Spieler dabei und fungierte teilweise auch schon als Co-Trainer.

Schon am Pfingstmontag hat Ball seine Truppe zum Regenerationstraining versammelt: „Jeder hat nach so einem Spiel seine Blessuren mit sich gezogen, da war natürlich nicht mehr als Regeneration drin. Am meisten mussten die Physios arbeiten.“

Bei aller Intensität kann Ball auch heute wieder auf einen großen Kader zurückgreifen: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord, und so ändert sich das gelb-schwarze Aufgebot gegenüber Samstag auch nur auf einer Position, weil Tobias Hartmann wegen einer Abiturfahrt fehlt.

„Die Chancen stehen 50:50, wir müssen es cool angehen, schließlich gibt es ja auch noch ein Rückspiel. Ergolding hat eine kompakte und sehr athletische Mannschaft, die im Mittelfeld lauf- und spielstark ist. Vorne haben die Ergoldinger aber auch eine ordentliche Wucht“, weiß Ball. Imposant ist die Defensivleistung des Gegners, der in 30 Ligaspielen nur 26 Gegentreffer schlucken musste. Treffsicherster Schütze ist Rocco Schmidleitner, der 14 Tore im Ligabetrieb erzielt hat.

Tipp: 1:0 für Moosinning