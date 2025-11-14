Ergolding vs. Plattling - TG spielt auf neuem Straubinger Kunstrasen

Ein Punktgewinn reicht dem FC Ergolding im Heimspiel gegen die SpVgg Plattling, um als Spitzenreiter zu überwintern. Der Primus wird gegen die unberechenbaren Isarstädter aber sicherlich die volle Ausbeute ins Visier nehmen. Der Rangzweite ATSV Kelheim empfängt zum Jahresabschluss den amtierenden Vizemeister TV Schierling. Auf dem neuen Kunstrasenplatz am Peterswöhrd kreuzt der SV Türk Gücü Straubing mit dem etwas außer Tritt geratenen TV Aiglsbach die Klingen.
Im Tabellenkeller sehnt die TuS Pfarrkirchen ein Erfolgserlebnis herbei. Die Rottaler müssen beim guten Aufsteiger SV Sallach ran. Der TV Geisenhausen (beim SC Falkenberg) und der FC Walkertshofen (gegen den SV Neufraunhofen) möchten ihre Aufwärtstrends bestätigen.
Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Unser Auftreten in den letzten fünf Spielen, aus denen wir neun Zähler geholt haben, gibt uns Zuversicht für die weitere Rückrunde. Gegen Neufraunhofen reicht aber nur eine sehr gute Leistung, um zu punkten."
Personal: Die angeschlagenen Sebastian Linseisen und Jonas Krassler werden wohl passen müssen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Wir hatten gegen Türk Gücü Straubing nicht den erhofften Sahnetag, den wir gebraucht hätten, um etwas zu holen. Leider beschäftigt es uns fast schon die ganze Saison, dass wir in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler machen. Jetzt fahren wir nach Walkertshofen und wollen dort die Runde mit einem Erfolgserlebnis beenden. Wir müssen definitiv die Gegebenheiten annehmen, die Platzverhältnisse werden nicht gut sein. Die Mannschaft, die es mehr will, wird das Spiel gewinnen."
Personal: Tobias Brenninger fällt mit einer Zerrung aus.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Zum Abschluss erwartet uns mit Langquaid eine formstarke Mannschaft, die laut FuPa-Bericht bis zum Schluss um die vorderen Plätze mitspielen möchte. Die Rollen sind somit klar verteilt. Wir wollen es dem Gegner vor heimischer Kulisse dennoch so schwer wie möglich machen und alles auf dem Platz lassen, was wir noch im Tank haben."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Zum Jahresschluss erwartet uns noch mal ein heißes Spiel in Simbach. Beide Mannschaften sind gut drauf, Simbach hat mit dem deutlichen Sieg in Schierling nochmal ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Da beide Mannschaften ohne Druck agieren können, erwartet die Zuschauer vermutlich ein sehr interessantes Duell auf Augenhöhe. Wir wollen unsere bisher enorm positive Auswärtsbilanz fortsetzen und zumindest mit einem Punkt auf die Heimreise gehen."
Personal: Gegenüber dem letzten Spiel stößt Markus Weiherer wieder zum Kader, ansonsten bleibt die Mannschaft ohne Veränderungen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Zum Jahresabschluss möchte ich mich einerseits bei allen bedanken, die uns unterstützen, damit wir erfolgreich arbeiten können. Andererseits gratuliere ich meinen Jungs zu einer hervorragenden Runde. Mit Plattling haben wir nochmal eine harte Nuss zu knacken. Eine spielerisch gute Mannschaft, die relativ wenig Gegentore kassiert. Noch einmal alles raushauen, dann ist Feierabend."
Personal: Sicher fehlen werden Jakob Fruth und Leon Fröhler. Zudem fällt voraussichtlich auch Dejan Ignjatic aus.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Das Unentschieden gegen Falkenberg war am Ende enttäuschend. Nach vielen vergebenen Torchancen und deutlich mehr Spielanteilen wäre sicher mehr drin gewesen. Nun wartet mit dem FC Ergolding nochmal eine ganz andere Aufgabe. Der Tabellenführer ist in dieser Saison das Maß der Dinge und wir gehen klar als Außenseiter ins Spiel. Ergolding steht mit seiner Spielweise und den starken Einzelspielern völlig zurecht ganz oben. Für uns wird es vor allem wichtig sein, gegen den Ball gut zu arbeiten und als Team kompakt zu stehen. Nach vorne wollen wir mit schnellen Angriffen und viel Leidenschaft Nadelstiche setzen und das Beste aus der Partie herausholen."
Personal: Der Kader entscheidet sich aufgrund einiger Fragezeichen erst kurzfristig.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am letzten Spieltag vor der Winterpause steht uns ein spannendes Heimspiel gegen Schierling bevor. Der TV hat sich in dieser Saison besonders auswärts als stark erwiesen, daher sollten wir auf der Hut sein. Doch auch wir haben auf heimischem Rasen kaum Schwächen gezeigt und sind fest entschlossen, dem Gegner alles abzuverlangen. Wie bereits im Hinspiel wird es auf die kleinen Details ankommen. Wir freuen uns auf ein schönes Bezirksligaspiel zwischen zwei technisch versierten Mannschaften, die sich bis zum Saisonende wohl im oberen Tabellenbereich bewegen werden."
Personal: ATSV-Trainer Jürgen Schmid muss auf Marcus Slonek verzichten. Ob es bei Niklas Prinzhorn für einen Einsatz reicht, ist noch unklar.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach der Niederlage gegen Simbach wollen wir am letzten Spieltag vor der Winterpause nochmal alles investieren und das Jahr erfolgreich abschließen. Die Aufgabe wird sicher nicht leicht. Auswärts sind wir immer noch ungeschlagen und diese Serie wollen wir weiter ausbauen. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden."
Personal: Bis auf Nicolas Reichl werden bis Samstag wohl alle Spieler fit. Einzig der Einsatz von Simon Berzl ist noch fraglich.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach unserer schwächsten Saisonleistung und einer verdienten Niederlage beim FSV VfB Straubing heißt es jetzt gegen Pfarrkirchen ein komplett anderes Gesicht zu zeigen. Die jungs sind heiß auf Wiedergutmachung und ich bin sicher wir werden daheim ganz anders auftreten, um das letzte Spiel des Jahres siegreich zu gestalten."
Personal: Der Kader bleibt wohl unverändert.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag ist aus unserer Sicht endlich das letzte Spiel des Jahres. Für uns verlief die Herbstrunde alles andere als gut, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Am Samstag in Sallach müssen wir es irgendwie schaffen, die drei Punkte mitzunehmen."
Personal: Im Kader gibt es gegenüber letzter Woche keine Veränderungen.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Eine gute Halbzeit gegen Langquaid reicht leider nicht, um dort am Ende Punkte mitzunehmen. Am letzten Spieltag vor dem Winter gegen Straubing geht es nun um extrem wichtige Punkte, um den Abstand zu den nicht Abstiegsplätzen nochmal zu verringern und auf einem Relegationsplatz zu überwintern."
Personal: Es fehlen Felix Zeiler, Christoph Damböck, Andreas Auer und Jubril Oseni.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag steht das letzte Spiel des Jahres gegen den ASCK Simbach an. Wir müssen jetzt endlich Konstanz in unsere Leistungen bringen. Egal gegen wen wir spielen: wenn wir unser Potenzial auf den Platz bringen und als Mannschaft auftreten, können wir in dieser Liga überall punkten."
Personal: Bis auf Julian Weber können die Gäubodenstädter in Bestbesetzung auflaufen.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir wollen am Samstag zuhause nochmal nachlegen. Aiglsbach ist offensiv sehr stark aufgestellt und es wird ein schwieriges Spiel. Das Spiel wird am Samstag Abend auf Kunstrasen gespielt."
Personal: Fraglich sind noch die Einsätze von Ashour Abraham, Kushtrim Mazreku und Arber Zeciri.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Die letzten beiden Spiele waren für uns nicht nur im Hinblick auf die Ergebnisse ein Stück weit ernüchternd. Wenn man momentan etwas Positives über das Auswärtsspiel in Straubing sagen will, dann nur, dass wir es wieder mit einem Top-Gegner zu tun haben und wir es besser als in den letzten beiden Partien gestalten wollen. Somit könnten wir hinter das Fußballjahr 2025 einen versöhnlichen Haken setzen."
Personal: Stefan Kraus, Fabian Rasch, Mario Ulmer und Paul Belousow können nicht mitwirken.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit der bisherigen Saison bin ich maximal zufrieden, dennoch wollen wir das letzte Spiel vor dem Winter nochmal positiv gestalten und das ohnehin schon hervorragende Jahr nochmal verbessern."
Personal: Simon Valtl und Sandro Notz kehren wieder in den Kader zurück, deshalb gibt es bis auf die Langzeitverletzten keine Ausfälle.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Das Stimmungsbarometer hat sich nach vier Punkten aus den letzten zwei Spielen wieder nach oben orientiert. Es hat sich wieder mal bestätigt, dass man in dieser Liga nur punkten kann, wenn Spielglück, Effizienz vor dem Tor und 100 Prozent Kampfgeist auf den Rasen gebracht werden können. Zum letzten Punktspiel im Jahr 2025 geht's nun zum letztjährigen Rivalen nach Falkenberg. Die Gastgeber haben ihre Stärke in der Offensive, Basis für etwas Zählbares ist für uns also eine gute Defensivarbeit. Für Coach Gerd Bogner und Tom Ernst ist es ein ganz wichtiges Spiel, denn wir möchten über den Strich bleiben und uns mit was Zählbarem in die Winterpause verabschieden."
Personal: Die vier Dauerverletzten fehlen wohl zum letzten Mal, zudem ist Martin Lehrhuber verhindert und der Einsatz von Daniel Stich noch offen.