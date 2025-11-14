Ergolding vs. Plattling - TG spielt auf neuem Straubinger Kunstrasen

Ein Punktgewinn reicht dem FC Ergolding im Heimspiel gegen die SpVgg Plattling, um als Spitzenreiter zu überwintern. Der Primus wird gegen die unberechenbaren Isarstädter aber sicherlich die volle Ausbeute ins Visier nehmen. Der Rangzweite ATSV Kelheim empfängt zum Jahresabschluss den amtierenden Vizemeister TV Schierling. Auf dem neuen Kunstrasenplatz am Peterswöhrd kreuzt der SV Türk Gücü Straubing mit dem etwas außer Tritt geratenen TV Aiglsbach die Klingen. Im Tabellenkeller sehnt die TuS Pfarrkirchen ein Erfolgserlebnis herbei. Die Rottaler müssen beim guten Aufsteiger SV Sallach ran. Der TV Geisenhausen (beim SC Falkenberg) und der FC Walkertshofen (gegen den SV Neufraunhofen) möchten ihre Aufwärtstrends bestätigen.

Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Unser Auftreten in den letzten fünf Spielen, aus denen wir neun Zähler geholt haben, gibt uns Zuversicht für die weitere Rückrunde. Gegen Neufraunhofen reicht aber nur eine sehr gute Leistung, um zu punkten." Personal: Die angeschlagenen Sebastian Linseisen und Jonas Krassler werden wohl passen müssen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.





Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Wir hatten gegen Türk Gücü Straubing nicht den erhofften Sahnetag, den wir gebraucht hätten, um etwas zu holen. Leider beschäftigt es uns fast schon die ganze Saison, dass wir in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler machen. Jetzt fahren wir nach Walkertshofen und wollen dort die Runde mit einem Erfolgserlebnis beenden. Wir müssen definitiv die Gegebenheiten annehmen, die Platzverhältnisse werden nicht gut sein. Die Mannschaft, die es mehr will, wird das Spiel gewinnen." Personal: Tobias Brenninger fällt mit einer Zerrung aus.





Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Zum Abschluss erwartet uns mit Langquaid eine formstarke Mannschaft, die laut FuPa-Bericht bis zum Schluss um die vorderen Plätze mitspielen möchte. Die Rollen sind somit klar verteilt. Wir wollen es dem Gegner vor heimischer Kulisse dennoch so schwer wie möglich machen und alles auf dem Platz lassen, was wir noch im Tank haben." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Zum Jahresschluss erwartet uns noch mal ein heißes Spiel in Simbach. Beide Mannschaften sind gut drauf, Simbach hat mit dem deutlichen Sieg in Schierling nochmal ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Da beide Mannschaften ohne Druck agieren können, erwartet die Zuschauer vermutlich ein sehr interessantes Duell auf Augenhöhe. Wir wollen unsere bisher enorm positive Auswärtsbilanz fortsetzen und zumindest mit einem Punkt auf die Heimreise gehen." Personal: Gegenüber dem letzten Spiel stößt Markus Weiherer wieder zum Kader, ansonsten bleibt die Mannschaft ohne Veränderungen.





Morgen, 14:00 Uhr FC Ergolding Ergolding SpVgg Plattling Plattling 14:00 PUSH

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Zum Jahresabschluss möchte ich mich einerseits bei allen bedanken, die uns unterstützen, damit wir erfolgreich arbeiten können. Andererseits gratuliere ich meinen Jungs zu einer hervorragenden Runde. Mit Plattling haben wir nochmal eine harte Nuss zu knacken. Eine spielerisch gute Mannschaft, die relativ wenig Gegentore kassiert. Noch einmal alles raushauen, dann ist Feierabend." Personal: Sicher fehlen werden Jakob Fruth und Leon Fröhler. Zudem fällt voraussichtlich auch Dejan Ignjatic aus.





Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Das Unentschieden gegen Falkenberg war am Ende enttäuschend. Nach vielen vergebenen Torchancen und deutlich mehr Spielanteilen wäre sicher mehr drin gewesen. Nun wartet mit dem FC Ergolding nochmal eine ganz andere Aufgabe. Der Tabellenführer ist in dieser Saison das Maß der Dinge und wir gehen klar als Außenseiter ins Spiel. Ergolding steht mit seiner Spielweise und den starken Einzelspielern völlig zurecht ganz oben. Für uns wird es vor allem wichtig sein, gegen den Ball gut zu arbeiten und als Team kompakt zu stehen. Nach vorne wollen wir mit schnellen Angriffen und viel Leidenschaft Nadelstiche setzen und das Beste aus der Partie herausholen." Personal: Der Kader entscheidet sich aufgrund einiger Fragezeichen erst kurzfristig.





Morgen, 14:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim TV Schierling Schierling 14:00 PUSH

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am letzten Spieltag vor der Winterpause steht uns ein spannendes Heimspiel gegen Schierling bevor. Der TV hat sich in dieser Saison besonders auswärts als stark erwiesen, daher sollten wir auf der Hut sein. Doch auch wir haben auf heimischem Rasen kaum Schwächen gezeigt und sind fest entschlossen, dem Gegner alles abzuverlangen. Wie bereits im Hinspiel wird es auf die kleinen Details ankommen. Wir freuen uns auf ein schönes Bezirksligaspiel zwischen zwei technisch versierten Mannschaften, die sich bis zum Saisonende wohl im oberen Tabellenbereich bewegen werden." Personal: ATSV-Trainer Jürgen Schmid muss auf Marcus Slonek verzichten. Ob es bei Niklas Prinzhorn für einen Einsatz reicht, ist noch unklar.





Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach der Niederlage gegen Simbach wollen wir am letzten Spieltag vor der Winterpause nochmal alles investieren und das Jahr erfolgreich abschließen. Die Aufgabe wird sicher nicht leicht. Auswärts sind wir immer noch ungeschlagen und diese Serie wollen wir weiter ausbauen. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden." Personal: Bis auf Nicolas Reichl werden bis Samstag wohl alle Spieler fit. Einzig der Einsatz von Simon Berzl ist noch fraglich.







Der SV Sallach möchte sich mit einem Hemsieg in die Winterpause verabschieden – Foto: Werner Kroiß









Morgen, 14:00 Uhr SV Sallach Sallach TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen 14:00 PUSH

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach unserer schwächsten Saisonleistung und einer verdienten Niederlage beim FSV VfB Straubing heißt es jetzt gegen Pfarrkirchen ein komplett anderes Gesicht zu zeigen. Die jungs sind heiß auf Wiedergutmachung und ich bin sicher wir werden daheim ganz anders auftreten, um das letzte Spiel des Jahres siegreich zu gestalten." Personal: Der Kader bleibt wohl unverändert.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag ist aus unserer Sicht endlich das letzte Spiel des Jahres. Für uns verlief die Herbstrunde alles andere als gut, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Am Samstag in Sallach müssen wir es irgendwie schaffen, die drei Punkte mitzunehmen." Personal: Im Kader gibt es gegenüber letzter Woche keine Veränderungen.





